В Эквадоре футболиста дисквалифицировали на восемь лет за бросок камня в судью

Защитник «Сьюдад-де-Янтсаса» Джон Перласа дисквалифицирован на восемь лет за бросок камня в судью во время матча третьего дивизиона чемпионата страны, сообщает пресс-служба Федерации футбола Эквадора (FEF).

Инцидент произошел 17 октября во время встречи «Сьюдад-де-Янтсасы» и «Рио-Агуарико». Перласа бросил камень, который попал в лицо помощнику главного арбитра. Матч был досрочно завершен, поскольку пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь. По информации федерации, судье понадобилось хирургическое вмешательство. Срок его восстановления и реабилитации может составить до 60 дней.

Дисциплинарный комитет признал футболиста виновным в физическом нападении на официальное лицо матча и отстранил его от любой деятельности, связанной с футболом, до 19 октября 2034 года.

«Сьюдад-де-Янтсаса» оштрафована на 2 тысячи долларов и обязана выплатить 4,3 тысячи долларов на лечение арбитра. Кроме того, клуб проведет три ближайших домашних матча не на своем стадионе.