Месси хочет запретить федерации футбола Аргентины использовать его изображение в рекламе

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси намерен потребовать от Ассоциации футбола Аргентины (AFA) прекратить использование его имени и изображения в коммерческих целях, сообщает Marca.

По информации источника, 39-летний футболист недоволен действиями руководства федерации во главе с президентом Клаудио Тапией. Окружение Месси готовит юридическое уведомление с требованием запретить использовать фотографии, видеозаписи и другие материалы с его участием для получения коммерческой выгоды.

Одной из причин конфликта стали разногласия с рекламодателями. Во время чемпионата мира 2026 года AFA разрешила аргентинскому производителю пива использовать изображение Месси в рекламной кампании. При этом у футболиста действует соглашение с американским брендом Michelob. В результате представителям аргентинца пришлось объясняться с его международными спонсорами.

Дополнительное недовольство Месси связано с финансовыми скандалами вокруг AFA и расследованиями предполагаемых нарушений в деятельности ее руководства.

Месси завершил выступления за сборную Аргентины 6 октября 2026 года. В прощальном матче против Бенина (3:0) 39-летний нападающий забил гол с пенальти и сделал две результативные передачи.