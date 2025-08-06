«Спортинг» выразил соболезнования по поводу смерти Кошты

Лиссабонский «Спортинг» выразил соболезнования в связи со смертью экс-защитника «Порту» Жорже Кошты.

«Наш клуб выражает свои глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и всем, кто разделил с ним жизнь, отдавая дань уважения его памяти и его вкладу в развитие «Порту» и португальского футбола», — говорится в сообщении на странице клуба в соцсети X.

Кошта играл за «Порту» с 1990 по 2005 год. Он провел 324 матча во всех турнирах. Также он выступал за «Стандард», «Чарльтон», «Маритиму» и «Пенафиэл». На его счету 50 матчей за сборную Португалии.