Клубы MLS договорились не работать с игроками и специалистами из России и Белоруссии

Как стало известно «СЭ», клубы североамериканской футбольной лиги MLS договорились о неофициальном правиле, которое заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из России и Белоруссии из-за политической ситуации.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью RT заявил, что у российского вратаря Никиты Хайкина есть предложение из MLS. На данный момент переход 26-летнего игрока норвежского «Буде-Глимт» невозможен из-за позиции лиги.