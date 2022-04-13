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Сегодня, 10:38

Клубы MLS договорились не работать с игроками и специалистами из России и Белоруссии

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», клубы североамериканской футбольной лиги MLS договорились о неофициальном правиле, которое заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из России и Белоруссии из-за политической ситуации.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью RT заявил, что у российского вратаря Никиты Хайкина есть предложение из MLS. На данный момент переход 26-летнего игрока норвежского «Буде-Глимт» невозможен из-за позиции лиги.

Никита Хайкин
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