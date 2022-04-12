Канчельскис считает, что ситуация с Башкировым не угрожает Головину и Миранчуку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на расторжение контракта польского клуба «Заглембе» с российским полузащитником Евгением Башкировым.

«Думаю, что до расторжения контракта в случае с Головиным и Миранчуком не дойдет. Там клубы понимают ситуацию, тем более они выше уровнем. С данной ситуацией Башкирову надо смириться. Спорт должен оставаться вне политики, но на деле получается другое. Будем надеяться, что подобного не случится с другими российскими игроками в Европе», — сказал Канчельскис «СЭ».

Контракт с 30-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. В текущем сезоне Башкиров провел шесть матчей за «Заглембе», забил один гол и сделал одну результативную передачу.