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Журова о запрете клубов MLS на работу с русскими: «Культура отмены направлена на исключение России как страны»

Журова высказалась о решении клубов MLS о запрете на работу с русскими футболистами и тренерами
Сергей Федоров
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» прокомментировала негласное правило клубов MLS по отказу от работы с российскими и белорусскими игроками и специалистами.

«Сейчас все обсуждают культуру отмены, которая в нынешней ситуации направлена на отмену России как страны. Нет великой культуры, писателей, космонавтов, спортсменов. И того, кто не поддерживает, что русских нет, тоже отменяют. Это очень странная тенденция, но у нее есть временные и политические ограничения.
Пока есть ситуация — культура отмены существует. Как только она изменилась, все возвращается обратно. Но очень важно, кто и как себя поведет в этот момент. Может ли это перекинуться и на НХЛ? НХЛ живет своим миром, здесь все будет зависеть от требований, которые предъявят этой лиге», — сказала Журова «СЭ».

Как стало известно «СЭ», негласное правило клубов MLS связано с политической ситуацией в мире.

Футбол
Светлана Журова
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Клубы MLS договорились не работать с игроками и специалистами из России и Белоруссии
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