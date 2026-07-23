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Сегодня, 04:28

Кимпембе продолжит карьеру в Катаре

Евгений Козинов
Корреспондент

Французский защитник Преснель Кимпембе, покинувший «Катар СК» на правах свободного агента, близок к переходу в «Аль-Харитият», выступающий во втором дивизионе Катара, сообщает L'Equipe.

30-летний француз играл за «Катар» с сентября 2025 года после перехода из «ПСЖ». За катарский клуб он сыграл 11 матчей (5 без замен) и не отметился результативными действиями.

В феврале 2023 года футболист получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустил почти два сезона. На его счету 28 матчей за сборную Франции в карьере. Он является победителем чемпионата мира-2018.

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Преснель Кимпембе
Футбол
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