Кимпембе продолжит карьеру в Катаре

Французский защитник Преснель Кимпембе, покинувший «Катар СК» на правах свободного агента, близок к переходу в «Аль-Харитият», выступающий во втором дивизионе Катара, сообщает L'Equipe.

30-летний француз играл за «Катар» с сентября 2025 года после перехода из «ПСЖ». За катарский клуб он сыграл 11 матчей (5 без замен) и не отметился результативными действиями.

В феврале 2023 года футболист получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за которого пропустил почти два сезона. На его счету 28 матчей за сборную Франции в карьере. Он является победителем чемпионата мира-2018.