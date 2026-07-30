«Брагантино» прошел «Спортинг Кристалл» в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Бразильский «Брагантино» на своем поле победил перуанский «Спортинг Кристалл» в ответном матче 1/16 финала Южноамериканского кубка — 1:0.

Единственный гол на 59-й минуте забил защитник бразильской команды Педро Энрике. С 56-й минуте гости играли в меньшинстве после удаления защитника Геральда Тавары.

По сумме двух встреч (первая — 0:0) «Брагантино» вышел в 1/8 финала Южноамериканского кубка, где сыграет с другой бразильской командой «Атлетико Минейро».