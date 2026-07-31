Сантьяго Дения стал главным тренером сборной Чехии

Новым главным тренером сборной Чехии по футболу назначен испанский специалист Сантьяго Дения Санчес, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

Двухлетнее соглашение с 52-летним тренером вступит в силу немедленно, с возможностью продления.

На этом посту Дения сменил Мирослава Коубека, под руководством которого сборная Чехии не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира-2026, набрав 1 очко и заняв последнее место в группе A.

На счету Дении золото Олимпиады-2024 в Париже с молодежной сборной Испании. Ранее он выигрывал юношеские чемпионаты Европы (до 17 лет в 2017-м и до 19 лет в 2019-м).