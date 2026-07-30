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30 июля, 10:49

Чемпионат Южной Азии впервые может пройти без сборной Непала после решения ФИФА

Сергей Ярошенко

Сборная Непала может впервые в истории пропустить чемпионат Южной Азии после того, как ФИФА приостановила членство Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA), сообщает The Kathmandu Post.

Турнир пройдет с 4 по 17 ноября в Дакке. При этом Федерация футбола Южной Азии (SAFF) пока не сообщила, как будет организован чемпионат без участия Непала.

Ранее ФИФА запретила сборной Непала и клубам страны участвовать в международных соревнованиях, а ANFA лишилась всех прав члена организации. Причиной стало, как следует из письма генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрёма, нарушение устава ассоциации и вмешательство третьих лиц в избирательный процесс.

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