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Источник: «Эвертон» заинтересован в защитнике «Селтика» Джонстоне

Павел Лопатко

«Эвертон» заинтересован в подписании контракта с защитником «Селтика» Алистэйром Джонстоном, сообщает Football Insider.

По данным источника, шотландский клуб запросил за 27-летнего канадца около 17,6 миллиона евро, что превышает возможности «Эвертона». При этом команда Дэвида Мойеса по-прежнему ищет нового правого защитника, и Джонстон — главный кандидат. В то же время желание канадца перейти в Премьер-лигу оставляет шанс на то, что сделка все-таки будет оформлена.

Контракт защитника с «Селтиком» действует до 30 июня 2029 года. В сезоне-2025/26 футболист в 10 матчах сделал 1 результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока сборной Канады в 8 миллионов евро.

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ФК Селтик
ФК Эвертон
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