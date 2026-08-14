«Црвена Звезда» объявила о назначении Риеры главным тренером

Новым главным тренером «Црвены Звезды» стал Альберт Риера. Соглашение рассчитано на 2 года.

«СЭ» сообщил о назначении 44-летнего испанца 12 августа.

Риера до мая 2026 года работал во франкфуртском «Айнтрахте», а до этого — в «Целе», «Бордо» и «Олимпии» (Любляна).

12 августа «Црвена Звезда» сообщила о прекращении работы Деяна Станковича. Он объявил об уходе после вылета из Лиги чемпионов — сербская команда дважды уступила «Хапоэлю» из Беэр-Шевы (0:1, 0:2) в третьем отборочном раунде.