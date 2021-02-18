«В Хорватии уважают «Краснодар и РПЛ». Прогноз Дуймовича на Лигу Европы

Бывший полузащитник московских «Динамо», «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович в интервью «СЭ» рассказал, на что надо обратить внимание российской команде перед 1/16 финала Лиги Европы.

Томислав Дуймович. Фото Александр Вильф

— Загребское «Динамо» играло с ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы, но «Краснодар» — совсем другая команда, — начал Дуймович. — У них больше игроков в линии атаки, которые могут принести пользу и могут угрожать воротам соперника. Преимущество «Динамо» в том, что они уже провели несколько игр, а у «Краснодара» были только товарищеские матчи. После сборов им будет немного сложно. Понятно, что они целенаправленно готовятся к этому матчу, но никто не знает, в каком состоянии они находятся сейчас.

Без официальных игр всегда тяжело, а «Динамо» провело уже три тура в чемпионате Хорватии. В выходные они победили со счетом 1:0 в дерби своего основного конкурента — «Осиек». «Динамо» показало, что уже готово к матчам уровня Лиги Европы, команда в хорошем состоянии.

— Кого считают самым опасным у «Краснодара»?

— Маркус Берг всегда много забивает, где бы он не играл. Реми Кабелла и Тони Вильена — опытные игроки. На хорватском телевидение сказал, что мне очень нравится Юрий Газинский. А линия обороны у них не самая крепкая. Когда играешь в открытый футбол, на защиту падает дополнительная нагрузка. У «Краснодара» хорошая, сильная, сбалансированная и укомплектованная команда.

— Травмировался защитник Кристиан Рамирес. Слышали?

— Конечно, это проблема. Насколько знаю, еще травмированы Уткин и Ари. Не все команды, которые играют на таком уровне, обладают хорошей обоймой, чтобы заменить тех, у кого повреждения. Тем не менее, травма Рамиреса — это большая потеря.

— Кого опасаться у «Динамо»?

— Обратите внимание на нападающего Бруно Петковича — основной форвард сборной Хорватии. В таких важных играх он всегда очень мотивирован. Отмечу Ловро Майера — молодой футболист с отличным интеллектом, хорошей левой ногой и последним пасом. И Ариян Адеми, как капитан и самый опытный игрок команды, всегда идет вперед. В ключевых матчах он часто забивает голы.

— Российские клубы уже второй год проваливают еврокубки. С учетом этого в Хорватии обрадовались, когда «Динамо» попало на «Краснодар»?

— Все российские СМИ пишут, что это хорошая жеребьевка для «Краснодара», потому у «Динамо» не такой высокий коэффициент. В Хорватии все очень уважают «Краснодар».Тем более это команда, которая играла в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. В РПЛ выступают больше десяти хорватских футболистов, поэтому здесь следят за вашим чемпионатом и уважают его. Футболисты «Динамо», тренеры и руководство хотят показать, что они сильнее, хотят пройти дальше.

— Ваш прогноз на первый матч?

— 55 на 45 процентов в пользу «Динамо» из-за того, что «Краснодар» будет проводить свой первый официальный матч после долгого перерыва. Произойти может всякое, но мне бы хотелось, чтобы дальше прошло «Динамо».