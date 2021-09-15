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Руй Витория — о поражении от «Легии»: ««Очень сложно признавать этот результат. 90 минут мы играли лучше»

19:51
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
15 сентября. Москва. «Спартак» — «Легия» — 0:1. Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Очень сложно признавать этот результат, признавать это поражение. 90 минут мы играли лучше.

23 удара по воротам, разнообразные атаки. Но эту футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось. И мы проиграли.

Мы играли дома. Искали свои шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего два подхода. Но детали решают всю.

В начале у нас была скорость, мобильность. Во втором тайме вышли игроки с другими характеристиками. Мы играли лучше, но мне сложно принять это поражение», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Спартак - Легия

 

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Иван Шитик все материалы автора

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