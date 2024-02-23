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23 февраля, 04:26

Азмун утешал нападающего «Фейеноорда» после промаха в серии пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алирезу Джаханбахша и Сердар Азмун.
Фото Twitter

«Рома» в серии пенальти обыграла «Фейеноорд» (1:1, пен. — 4:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

У голландской команды не реализовали свои попытки Давид Ганцко и Алиреза Джаханбахша. После финального свистка форвард «Ромы» Сердар Азмун утешал Джаханбахша, который был сильно расстроен своим промахом. Оба выступают за сборную Ирана.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.

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Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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