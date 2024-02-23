Азмун утешал нападающего «Фейеноорда» после промаха в серии пенальти

«Рома» в серии пенальти обыграла «Фейеноорд» (1:1, пен. — 4:2) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги Европы.

У голландской команды не реализовали свои попытки Давид Ганцко и Алиреза Джаханбахша. После финального свистка форвард «Ромы» Сердар Азмун утешал Джаханбахша, который был сильно расстроен своим промахом. Оба выступают за сборную Ирана.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 23 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.