УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» на два матча за критику судей

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс был наказан УЕФА двухматчевой дисквалификацией в еврокубках, сообщает Sky Sports.

Игрок лондонского клуба получил дисквалификацию по мотивам своего поведения в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта»,

Тогда Райс после финального свистка набросился с оскорблениями на главного арбитра встречи арбитра Хесуса Хиля Мансано. Тирада Деклана в подтрибунке попала на камеры.

Кроме того, УЕФА дисквалифицировал на один матч главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, удаленного во Франкфурте.