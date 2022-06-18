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Сегодня, 23:17

УЕФА дисквалифицировал полузащитника «Вест Хэма» на два матча за критику судей

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс был наказан УЕФА двухматчевой дисквалификацией в еврокубках, сообщает Sky Sports.

Игрок лондонского клуба получил дисквалификацию по мотивам своего поведения в ответном матче полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта»,

Тогда Райс после финального свистка набросился с оскорблениями на главного арбитра встречи арбитра Хесуса Хиля Мансано. Тирада Деклана в подтрибунке попала на камеры.

Кроме того, УЕФА дисквалифицировал на один матч главного тренера «Вест Хэма» Дэвида Мойеса, удаленного во Франкфурте.

Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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