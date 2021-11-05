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Ветеран ЦСКА раскритиковал Мозеса за фол внутри штрафной: «Дурацкая привычка!»

10:08
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» ничью московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера (1:1).

«Эмоции положительные. Могли проиграть, но сыграли удачно. Наладили игру в обороне. Все боролись, молодцы! Мозес только немножко напоролся, когда устроил 11-метровый. Нечего было его за руки тянуть! Что за дурацкая привычка! Могли проиграть 2-1 в такой добротной игре.

Молодец Селихов! Все, что мог, вытащил. Спокойная игра вратаря создает спокойствие в команде. Максименко пусть сядет. Он может выручить, но нервничает и плохо на выходах играет. Селихов заменил вовремя", — сказал Пономарев «СЭ».

У «Спартака» после 4 туров 4 очка и последнее, четвертое, место в группе С. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».

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Данил Алешин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 4 ноября, 4-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»