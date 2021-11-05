Ветеран ЦСКА раскритиковал Мозеса за фол внутри штрафной: «Дурацкая привычка!»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» ничью московского «Спартака» в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера (1:1).

«Эмоции положительные. Могли проиграть, но сыграли удачно. Наладили игру в обороне. Все боролись, молодцы! Мозес только немножко напоролся, когда устроил 11-метровый. Нечего было его за руки тянуть! Что за дурацкая привычка! Могли проиграть 2-1 в такой добротной игре.

Молодец Селихов! Все, что мог, вытащил. Спокойная игра вратаря создает спокойствие в команде. Максименко пусть сядет. Он может выручить, но нервничает и плохо на выходах играет. Селихов заменил вовремя", — сказал Пономарев «СЭ».

У «Спартака» после 4 туров 4 очка и последнее, четвертое, место в группе С. В следующем туре «Спартак» примет «Наполи», а «Лестер» — «Легию».