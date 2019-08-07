Кононов рассказал, какие качества Тила ему понравились

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги Европы с "Туном" объяснил, какие игровые качества новичка команды, хавбека Гуса Тила ему нравятся, сообщает официальный сайт красно-белых.

Игра "Тун" – "Спартак" пройдет 8 августа в Швейцарии, начало – в 20.00 (мск).

"Гус был ключевым игроком в АЗ. В 21 год был капитаном, и это уже о многом говорит как в игровом плане, так и с точки зрения человеческих качеств. Конечно, Гус ощущает, что на нем лежит определенная ответственность. При этом он такой же позитивный, как и Шюррле. Мне это очень нравится. А привлекли в нем, помимо прочего, огромная самоотдача и большое желание прогрессировать", – приводит слова Кононова пресс-служба красно-белых.

Отметим, что Тил не попал в заявку "Спартака" на гостевой матч с "Туном".

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