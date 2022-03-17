Обамеянг вывел вперед «Барселону» в матче Лиги Европы с «Галатасараем»

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в ворота «Галатасарая» на 49-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

На 28-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Маркао. Спустя 9 минут равновесие восстановил хавбек каталонцев Педри.

Игра «Галатасарай» — «Барселона» проходит в Стамбуле (Турция). Первый матч между командами завершился со счетом 0:0.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Барселона».