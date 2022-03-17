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«Галатасарай» — «Барселона»: Обамеянг вывел вперед свою команду в матче Лиги Европы

Обамеянг вывел вперед «Барселону» в матче Лиги Европы с «Галатасараем»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг забил гол в ворота «Галатасарая» на 49-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.

На 28-й минуте встречи счет открыл защитник хозяев Маркао. Спустя 9 минут равновесие восстановил хавбек каталонцев Педри.

Игра «Галатасарай» — «Барселона» проходит в Стамбуле (Турция). Первый матч между командами завершился со счетом 0:0.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Барселона».

Лига Европы. 1/8 финала
17 мар, 20:45. Ali Sami Yen Stadyumu(Turk Telekom) (Стамбул)
Галатасарай
Барселона
Пьер-Эмерик Обамеянг
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ФК Галатасарай
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