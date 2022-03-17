«Галатасарай» — «Барселона»: Педри сравнял счет в матче Лиги Европы
Полузащитник «Барселоны» Педри сравнял счет в матче Лиги Европы с «Галатасараем»
Полузащитник «Барселоны» Педри забил гол на 37-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Галатасараем».
19-летний испанский футболист после точного паса Феррана Торреса удачно воспользовался своим шансом в штрафной площади соперника.
Встреча «Галатасарай» — «Барселона» проходит в Стамбуле (Турция). Первая встреча между командами завершилась со счетом 0:0.
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Барселона».
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