«Спартак» узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы 25 февраля

«Спартак», обыграв в заключительном матче группового этапа Лиги Европы на выезде польскую «Легию» (1:0), благодаря этой победе занял первое место в квартете. Красно-белые напрямую пробились в 1/8 финала турнира.

Теперь «Спартак» будет ждать соперника. В 1/8 финала к восьми победителям групп добавятся восемь победителей стадии 1/16 финала или, как это называется на официальном сайте УЕФА, нокаут-раунда. Там сыграют восемь команд, занявших второе место на групповой стадии Лиги Европы и восемь команд, спустившиеся из Лиги чемпионов. Матчи 1/16 финала состоятся 17 и 24 февраля.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 25 февраля в швейцарском Ньоне. Победители групп Лиги Европы, в числе которых и «Спартак», будут «сеяными», команды, пробившиеся из нокаут-раунда — «несеяными». «Сеяные» сыграют первые матчи 1/8 финала на выезде, ответные — дома. Клубы, представляющие одну страну, не могут встретиться между собой.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта, ответные — 17 марта.