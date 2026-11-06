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Матараццо: «Реал Сосьедад» не хватило точности и остроты, чтобы создать больше голевых моментов у ворот «Лиона»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо прокомментировал ничью с «Лионом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Если хотим забивать больше мячей, нужно действовать острее против быстрых и сильных защитников. Мы должны играть точнее и решительнее. У «Реал Сосьедад» было много ситуаций, когда мы могли входить свободные зоны — именно этого мы сегодня и ожидали, особенно в быстрых переходах, — но нам не хватило точности и остроты, чтобы создать больше голевых моментов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Матараццо.

«Реал Сосьедад» набрал 5 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа ЛЕ. «Лион» идет на 13-й строчке — 7 очков.

Источник: Официальный сайт УЕФА
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