Битва прагматиков против идеалистов.

Какое же разное впечатление произвели финалисты этого Евро по ходу турнира! С одной стороны — Англия. Команда, от которой ждали чудес здесь и сейчас. А как иначе, когда в составе набор волшебников, попадающих в хайлайты с лучшими голами и обводками каждую неделю? Но вместо шоу в исполнении чудо-оркестра мы увидели скрипучее и где-то даже мерзкое, как вождение пенопластом по стеклу, продвижение по турнирной сетке. В первом тайме с Нидерландами англичане показали, что все-таки умеют играть в яркий привлекательный футбол. Но это была скорее эмоциональная вспышка, чем внезапная смена концепции. Много ли вы найдете среди своих знакомых тех, кто будет искренне поддерживать команду Гарета Саутгейта в решающем матче?

С другой стороны — Испания, взявшая резкий крен от тики-таки в сторону вертикального флангового футбола. Тут и страсть, и обилие моментов, и красивые голы, и Ламин Ямаль — символ свежести и абсолютных идеалов молодости. За такую команду тянет болеть. Как и хочется верить в то, что праздник жизни студенческих каникул победит четкий распорядок жизни офисных клерков.

В принятии решений люди всегда ищут баланс между логикой и эмоциями. Каждый делает выбор, отталкиваясь от уникально сложившихся пропорций этих сил в своей голове. Эмоции толкают на то, чтобы сделать ставку на Испанию, логика — на Англию. И тут вырисовывается интересный заход.

Финал будет в том числе битвой двух философских подходов — идеализма и прагматизма. Идеалисты считают, что материальный мир — отражение нашего сознания, что наши мысли и взгляды определяют реальность. Так и Испания не клала зрелищность и чувства на алтарь результата. Она играла в свой футбол и была вознаграждена за это. Прагматики же уверены, что лишь поиск эффективных и действенных ответов может привести к желаемой цели, что окружающий мир определяет наши решения и четкое следование плану с опорой на факты — залог успеха. Так и Англия на этом Евро видит перед собой лишь одну задачу — выиграть трофей. Не развлечь публику, не запомниться красивыми голами и комбинациями, а закрыть затянувшуюся бестрофейную главу своей футбольной истории.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт (справа) и полузащитник Коул Палмер. Фото Reuters

Какой философии придерживаться в жизни, каждый из нас решает сам. Но при оценке фаворитов предстоящего финала логичнее опираться на факты — эмоции включим, когда прозвучит стартовый свисток. А факты говорят о том, что Англия если и не является однозначным фаворитом, то с чисто практической точки зрения имеет больше шансов на успех. На то есть несколько причин:

1. Команда Саутгейта играет с огромным запасом. Очевидно, она не использует и 50% своего потенциала, включая полные обороты лишь ситуативно. Весь турнир мы корили эту сборную за навеваемую скуку, но всякий раз, когда было нужно, англичане добивались своего. Испания же играет на полную катушку, используя весь свой ресурс. Это комплимент Луису де ла Фуэнте, который по максимуму использует потенциал состава, но хватит ли игры на пределе на весь турнир, особенно на финал, где придется превозмогать самих себя все 90, а то и 120 минут?

2. Второй пункт вытекает из первого — Англия умеет забирать даже те матчи, где смотрится хуже соперника. Им достаточно активировать голый класс на десяток минут, забить и довести дело до логического завершения. Или сделать результат на последних минутах, как было во встречах со Словакией и Нидерландами.

3. Чисто тактически английская схема 3-4-2-1 идеально подходит для того, чтобы нейтрализовать сильные стороны испанцев. Качественная подстраховка на флангах не оставит пространства Ямалю и Уильямсу, Морате будет сложно концентрировать на себе внимание сразу трех защитников, а работоспособность и качественное движение без мяча двух «десяток», Фодена и Беллингема, позволит зацементировать центр поля и не дать сопернику контролировать игру.

Но все это рационализм — и, как часто мы видели, его законы перестают действовать, когда в дело вступают эмоции и внутренний огонь. Футбол — прекрасная сцена, на которой можно наблюдать за этими жизненными парадоксами воочию. Через несколько дней мы увидим торжество идеализма или прагматизма. Но это будет лишь промежуточный ответ на вопрос, какой стиль лучше подходит для победы на большом турнире. А какая философия более жизнеспособна в целом, каждый решит для себя сам.