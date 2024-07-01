Проклятие и фарт атаки Франции: нанесли лишь два удара в створ, но прошли Бельгию. Благодаря автоголу!

К команде Дешама все еще много вопросов.

На Евро-2024 начинается самое интересное. Групповой этап позади, а на стадии плей-офф мы уже увидели сенсационный вылет Италии, а также стильный камбэк имени Джуда Беллингема и Харри Кейна.

Столкновение Франции с Бельгией — первая топ-афиша плей-офф. На чемпионате мира в России эти сборные пересеклись на стадии полуфинала и подарили одно из самых качественных противостояний турнира. Несмотря на не самый впечатляющий счет (французы победили 1:0), там хватало на что посмотреть, ведь обе команды были битком набиты исполнителями мирового уровня.

Сейчас и Франция, и Бельгия немного «состарились» и стали слабее. Но в разной степени. У французов сменился вратарь (Меньян вместо Льориса), хотя на качество это не повлияло. Защита в лице Упамекано и Салиба может привезти в любой момент. В центре поля по-прежнему в порядке ветераны Канте и Рабьо. А в атаке самое сочное все еще вертится вокруг Мбаппе, которого поддерживают, сменяя друг друга, Барколя, Дембеле и Тюрам. Наконец, в большом порядке Гризманн.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Состав бельгийцев за шесть лет просел гораздо сильнее. Тедеско отцепил, пожалуй, лучшего вратаря Европы Куртуа, сделав ставку на середняка Кастельса. В обороне тоже неспокойно — играют Фас из «Лестера» и 37-летний Вертонген. Де Брейне держит форму, но в команде уже нет Азара для расфокусировки внимания чужой обороны.

На матч с Францией тренер поставил в пару к невезучему Лукаку Опенда, и это был интересный ход. Но в любом случае бельгийцы подходили к 1/8 в роли андердога. Даже с учетом того, что Франция за групповой этап самостоятельно забила всего один мяч — и тот с пенальти.

Момент у Ромелу Лукаку. Фото Reuters

Тедеско прекрасно осознавал расклады и впервые на этом Евро выбрал оборонительную схему 4-4-2. Бельгийцы с первых минут обозначили, что отдадут инициативу и сосредоточатся на перекрытии зон и контратаках. Само собой, это сказалось на зрелищности — французы тщетно искали пространство в центре поля, но доставляли мяч в штрафную преимущественно через подачи, с которыми уверенно справлялись защитники. Интересно, что первый опасный момент создала именно Бельгия: на 24-й минуте Де Брейне выполнил подачу со штрафного, которая из-за рикошета превратилась в удар, заставив Меньяна в нетипичном для вратаря стиле отбивать мяч ногами. Вскоре отскок подкараулил Феррейра-Карраско, но его выстрел заблокировал Эрнандес.

Французы же первые намеки на остроту стали обозначать лишь в концовке первого тайма. Сначала Тюрам опасно бил головой, затем дважды пристреливался Тшуамени (вторая попытка после шикарного прохода Мбаппе получилась особенно опасной). Но мяч отказывался лететь в створ. Если смотреть статистику первой половины игры, команда Дешама владела тотальным преимуществом: 59% против 41% по владению мячом, 9-1 по ударам. Однако сказать, что «Трехцветные» разматывали соперника, невозможно — слишком плотной и тягучей получалась игра.

Во втором тайме моментов стало побольше, но проклятие французов продолжалось — мяч, словно заколдованный, отказывался лететь в створ. К 85-й минуте команда Дешама нанесла 18 ударов по воротам, но лишь один оказался точным — и то с рикошетом от ноги Фаса. Прикладывались и Мбаппе, и Канте, и неугомонный Тшуамени (ему в этой игре не везло особенно), и даже центральный защитник Салиба — все мимо. Бельгийцы же отсиживались в обороне, но соорудили две опаснейшие контратаки — удар Лукаку заблокировал защитник, а в концовке Де Брейне не попал в дальний угол.

Франция — Бельгия: Ян Вертонген срезает мяч в свои ворота после удара Рандаля Коло-Муани. Фото Reuters

И вот тут сработало древнейшее футбольное правило: вышедший вместо Тюрама Коло Муани получил мяч в штрафной и пробил с разворота. Удар вышел корявый, но мяч залетел в сетку после рикошета от Вертонгена. Нелепый гол, как и весь матч в исполнении обеих команд, — неудивительно, что в концовке «Трехцветные» всем составом отошли за линию мяча и не дали Бельгии создать хоть сколько-нибудь опасный момент.

Франция проходит дальше, но вопросов к ее игре меньше не становится: в четырех матчах Евро на счету команды Дешама два автогола и один реализованный пенальти. Пора снимать атакующее проклятие, если эта сборная собирается брать титул.