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Сегодня, 09:00

Италия в Armani, лаконичность Дании, тренер из «Острых козырьков». Кто одевает топ-сборные Евро-2024

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Модный стиль сборных Италии, Дании и Польши на Евро-2024.
Фото Соцсети

Исследуем стиль главного турнира лета.

В первой части совместного проекта «СЭ» и Telegram-канала Modest мы оценивали образы главных звезд Евро-2024: от французов, чей приезд на базу сборной напоминал красную ковровую дорожку, до стиля датчан, который совпадает с игровыми принципами команды.

Рафаэль Леау, Лерой Сане, Мемфис Депай. Короли стиля на Евро-2024. Леау, Сане, Депай и другие звезды, которые одеваются лучше Роналду

Во второй части попробуем разобраться, с какими брендами одежды сотрудничают сборные. У каждой есть свой партнер, предоставляющий официальные костюмы. Но как по-разному они выглядят!

Элита по-итальянски и отказ Германии от классики

В третий раз подряд на Евро красоту для сборной Италии делает известный во всем мире бренд Emporio Armani. Специально для турнира, проходящего в Германии, был создан хлопковый пиджак, своим силуэтом отсылающий к той модели, которую носила команда во второй половине XX века. А также черное поло с детализированным под флаг Италии воротником и темно-синими брюками.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Французы сотрудничают с парижским брендом Smalto Paris — здесь никаких костюмов, кроме синих, ждать не приходилось. Классические силуэты и индивидуальный пошив — никаких вопросов.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Бундестим ушла от классики в сторону легких кэжуал-костюмов от Van Laack, известного производством высококачественных рубашек. Такие образы можно и нужно сочетать с неформальной обувью, что для стиля современного футболиста подходит идеально.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети

Что с остальными? Англия, Португалия и Хорватия также выбрали локальные бренды, но более скромные. Англичане все еще сотрудничают с Marks&Spencer, португальцы приехали на Евро в костюмах Sacoor Brothers, хорваты — в загребском Heraldi.

Фото Соцсети

Фото Соцсети
Футболист Криштиану Роналду
Фото Соцсети
Роберто Мартинес
Фото Соцсети
Футболисты сборной Хорватии
Фото Соцсети
Футболист сборной Хорватии Домагой Вида
Фото Соцсети

Как затмить свою же сборную? Показывает Михал Пробеж

Сборная Грузии играла в стильный, яркий и запоминающийся футбол — и старалась не отставать от трендов за пределами поля. Неизвестно, с каким именно брендом у команды подписан контракт на пошив официальной одежды, но у них, например, есть партнер по производству повседневной обуви. Речь о Crosty — это международная компания с грузинскими корнями.

Фото Соцсети
Фото Соцсети

Сборная Польши уже покинула чемпионат Европы — как в плане одежды, так и качеством футбола команда выделиться не смогла. Но в ней все же нашелся человек, достойный отдельного внимания, — Михал Пробеж выглядел так элегантно, что полностью затмил сборную. Казалось, это не главный тренер, а один из героев сериала «Острые козырьки»!

Михал Пробеж
Фото Соцсети

Оказывается, что у Пробежа не только есть индивидуальный контракт с брендом Lancerto — этой весной тренер сборной Польши выпустил собственную коллекцию официальной одежды. Именно в этих образах он и появлялся в матчах с Нидерландами, Австрией и Францией.

Футболисты сборной Польши.
Фото Соцсети
Футболисты сборной Польши.
Фото Соцсети

Такая разная Турция и скандинавская эстетика

Еще один тренер на Евро, чей внешний вид заслуживает комплиментов, — Винченцо Монтелла из сборной Турции. Сдержанный, но при этом элегантный стиль итальянца точно привлекает внимание, как и игра его команды на турнире.

Фото Соцсети

А вот футболисты сборной одеты в формате, близком к смарт-кэжуал: лен, бежевый цвет и приталенные куртки. Нельзя сказать, что таким подходом получилось добиться вау-эффекта, но выглядит точно интересно.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Сборная Дании, где футболисты придерживаются образа сдержанной эстетики, выбрала в качестве партнера молодой датский бренд с максимально подходящим для нынешнего поколения названием — Shaping New Tomorrow («формируя будущее». — Прим. «СЭ»). Костюмы светло-серого цвета, футболки с лого — скандинавская лаконичность везде.

Фото Соцсети
Фото Соцсети
Фото Соцсети

***

Практически у каждой сборной свой подход к выбору партнера, производящего официальную одежду. Кто-то на протяжении многих лет сотрудничает с одним и тем же брендом, предпочитая стабильность. Но есть и те, кто обращается к молодым и нераскрученным компаниям, которые помогают привлечь больше внимания и внести свежесть в образы игроков за пределами поля.

Главное — все четко осознают, что в современном футболе, а точнее в его коммерческой составляющей, практически нет деталей, на которые не стоит обращаться внимание. Все это складывается воедино в имидж команды, а также в то, как ее воспринимает аудитория.

Винченцо Монтелла
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Сборная Дании по футболу
Сборная Италии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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