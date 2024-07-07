Итоги 1/4 финала Евро-2024: самый красивый гол, лучшая команда, самый зрелищный матч

Выбираем лучших.

Лучшая команда — Испания

Так уж оказалось, что самую внятную и одновременно самую зрелищную игру на турнире показывали две команды, которые сыграли друг с другом в репетиции финального матча. Это Испания и Германия.

Команды показали равный футбол, но мы выбираем Испанию, потому что ее стиль и подход в отдельно взятом противостоянии оказались более успешными.

Испанцы умело замаскировали собственные проблемы и вскрыли слабые места соперников. Они легко нейтрализовали Гюндогана и отрезали от игры Сане, а сами воспользовались брешью в опорной зоне соперника и забили оттуда первый гол.

Испания теперь становится главным фаворитом Евро. Кажется, что даже удушающая игра Франции им не помеха: они найдут способ полностью выключить Гризманна, не дать мяч Мбаппе и запрессинговать Канте. Главной сложностью будет отсутствие Карвахаля, который получил удаление, — но Де Ла Фуэнте наверняка найдет способ с этим справиться.

Дани Ольмо. Фото AFP

Лучший игрок — Дани Ольмо

Выбирать лучшего игрока четвертьфинала можно долго, но только Ольмо оформил 1+1 по «гол плюс пас» в матче такого уровня. Между прочим, на старте турнира он был лишь запасным, а теперь стал героем.

Нагельсманн, честно говоря, просчитался, выпустив в центре поля конфигурацию Кроос — Джан — Гюндоган. Илкай бегал где-то впереди, Эмре — не тот, кому можно доверить всю опорную зону, ну а Тони должен работать с мячом, а не бегать за ним.

Можно сказать, это и позволило Ольмо забить первый мяч, оказавшись там, где нужно. Ну и передача на победный гол уже в дополнительное время — просто загляденье.

В общем, обязательно следим за Ольмо в следующем матче — после такого перформанса и с учетом травмы Педри он должен выйти в основном составе. Интересно, какую роль ему отведут в этот раз — полузащита у французов очень мощная, и Дани будет сложно. Хотя он умеет искать мяч и отрабатывать в обороне, так что можно рассчитывать на еще одно хорошее выступление.

Сборная Португалии благодарит трибуны за поддержку. Фото Reuters

Провал — Португалия

Тут, наверное, нет никаких сомнений. Вообще и Португалия, и Франция сыграли очень уж осторожно в первом тайме, а какие-то моменты проклюнулись только во втором. Португальцам нужно было так действовать с самого начала — было видно, что им вполне по силам выбить французов с турнира.

Мартинес снова до последнего верил в Роналду, отправил пробивать один из решающих пенальти Феликса и заслуженно отправился вместе с командой домой. Кажется, если бы Криштиану все-таки усадили на скамейку, португальцы бы могли показать более достойный и вариативный футбол. Но опять все уперлось в главную звезду.

Разочаровал и Диогу Кошта — после предыдущей серии пенальти казалось, что ему по силам все. В прошлом матче он взял все три пенальти от словенцев и затащил сборную в четвертьфинал. Но французы в послематчевой серии были предельно точны.

Будем ждать следующий цикл — если Криштиану все-таки устанет от футбола, у португальцев будут все шансы даже на трофей чемпионата мира. Мартинес показал себя хорошим и гибким тренером, но совладать с Роналду он так и не смог.

Лучший матч — Нидерланды — Турция

Тактическая дуэль Де Ла Фуэнте и Нагельсманна точно станет классикой турнира, но впечатление от матча слишком уж сильно испортил английский судья. Поэтому мы выбираем противостояние голландцев и турок — по зрелищности и накалу эта встреча не уступала играм с приставкой «топ».

Заряженные турки, разозлившиеся после дисквалификации Демирала, летели вперед и даже забили первыми. После этого они ожидаемо отдали инициативу — в матче с австрийцами такая тактика сработала. Но вот голландцы оказались мастеровитее.

Для нейтрального болельщика этот матч был идеальным — две веселые команды, которые умеют как красиво забивать, так могут и жутко провалиться в обороне. Здесь не было явного фаворита — в подобных поединках все решают полумоменты и какие-то доли секунды.

Очень не повезло Мюльдуру — он провел хороший турнир, но в этом матче стал антигероем, срезав мяч в свои ворота. Хотя если бы не он, то шанс точно бы реализовал Коди Гакпо — это на все сто процентов главный лидер сборной Нидерландов.

Перед стартом турнира никто и подумать не мог, что голландцы дойдут до полуфинала. И это они вышли из группы с третьего места! С англичанами будет очень тяжело — игра будет настолько сухая, что захочется пить.

Микель Мерино. Фото AFP

Открытие — Микель Мерино

Конечно, Мерино давно известен любителям футбола — он успел отметиться в дортмундской «Боруссии» и даже в «Ньюкасле», уже шесть лет выступает за «Реал Сосьедад». Он провел хороший сезон, после которого его еще активнее стали сватать в топ-клубы — вероятно, этим летом Микель сменит клубную прописку.

В матче с немцами Мерино стал настоящим героем — он повторил гол своего отца, который забивал на этом же стадионе 33 года назад, и даже отпраздновал точно так же. Теперь его имя стало известно абсолютно всем.

Дальше главное открытие будет называть уже тяжело — на турнире остались только мощные команды, в которых неизвестных широкой публике игроков практически нет. Мерино, наверное, один из немногих, чье имя до этих пор было не на слуху.

Голевой удар Букайо Сака. Фото Reuters

Лучший гол — Букайо Сака

Англичане снова были на волоске от вылета, но в этот раз спасителем стала звездочка «Арсенала». Сака как будто отошел от инструкций Саутгейта и сыграл в том стиле, в котором выступает в клубе, — сместился с левого фланга и хлестко ударил в дальний нижний угол.

Саутгейту на заметку — вот что можно увидеть, если дать игрокам действовать так же, как и в своей команде. С самого начала необходимо было требовать то же самое от Фодена, Кейна, Беллингема — тогда мы бы не засыпали под матчи англичан.

Луис Де Ла Фуэнте. Фото AFP

Лучший тренер — Луис Де Ла Фуэнте

Продолжаем хвалить испанцев — это все еще самая вариативная и интересная команда турнира. Де Ла Фуэнте отлично освежил игру в атаке, заменив атакующее трио, и вовремя убрал с поля тех, кто поймал желтые карточки.

Тяжеловесной сборной Франции, которая, к слову, до сих пор не забила ни одного мяча с игры, будет очень тяжело против испанцев. Уильямс и Ямаль получили немного отдыха и готовы разрывать французские фланги, Ольмо снова будет управлять игрой из центра, а воодушевленный Мерино может получить заслуженный старт в основном составе.

А еще у испанцев есть Родри — так что вообще непонятно, за счет чего Франция сможет хоть как-то угрожать воротам Симона. Гризманн выглядит тенью самого себя, Мбаппе думает уже о победах в ЛЧ в составе «Реала», а единственный, кто может доставить проблемы испанской обороне, — это Дембеле.

Посмотрим, что придумает Де Ла Фуэнте в полуфинале — надо как-то заменить Карвахаля. Готов ли 38-летний Навас гоняться за Мбаппе и Рабьо? Или мы увидим другую расстановку?