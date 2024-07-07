Искры и зрелищность против прагматизма.

Казалось, в четвертьфинале мы получили двух очевидных фаворитов (Нидерланды плюс Англия), один скрытый финал и ярчайшую афишу с голевым потенциалом. Но по факту увидели три овертайма, серию пенальти и драматичный камбэк, в последний момент лишивший Евро очередной сенсации. Понятно, что непредсказуемость на больших турнирах — скорее плюс. Но все же не такой ценой.

Вот сборная Англии попала в легкую часть сетки плей-офф, но выбрала крайне экстремальный путь, активировав дополнительное время и со Словакией, и со Швейцарией. Причем для прохода в полуфинал пришлось впервые на больших турнирах реализовать все пять 11-метровых. Собрать столько проблем было непросто, но у Саутгейта получилось. Как и эффективно их решить.

Команда Мурата Якина выжала из себя максимум: она классно смотрелась в каждом матче, а с Англией дважды вплотную приближалась к цели. Но не дотерпела. Понятно, что удержать 1:0 с такой махиной тяжело в первую очередь психологически — можно сколько угодно придерживаться стартового плана, но он точно испарится, как только начнется игра на удержание результата.

Главное преимущество банды Саутгейта — ее невозможно сломать ментально. Со Словакией она была в секундах от вылета и пережила «клиническую смерть», но вытащила себя за шкирку феноменальным голом Беллингема. После такого 15 минут на отыгрыш со Швейцарией выглядели издевательски простой задачей — неудивительно, что Сака сравнял уже через пять.

Игроки сборной Нидерландов празднуют победу над Турцией. Фото Reuters

В полуфинале Англия снова будет фаворитом. А судя по тому, с каким трудом Нидерланды прошли Турцию, не очень понятно, в чем конкретно шансы Кумана. Да, голландцы гораздо ярче в атаке, а прагматизм и осторожность Саутгейта вгоняют в сон всю Европу, раздражая даже своих болельщиков и прессу. Но это приносит результат.

А до финала — всего шаг. И если пару недель назад мы предвкушали столкновение англичан с Францией, то сейчас такая вывеска пугает. Команда Дешама — это ведь Англия 2.0: сборная с сумасшедшим потенциалом и составом, до сих пор ни разу не забившая с игры. Никто, кроме французов, такого себе не позволяет.

Правда, есть и хорошая новость: Испания в большом порядке, так что в полуфинале с ней все же придется включиться на максимум. Дисквалификация Карвахаля и Ле Нормана, а также травма Педри не должны смущать — в третьем туре команда де ла Фуэнте показала, что в состоянии побеждать даже вторым составом.

«Засушить» такого соперника почти нереально даже для Франции. То же самое касается Англии, которая, конечно, увяжет голландцев в тягучий футбол, но должна быть готова, что все снова пойдет не по плану.

Испания и Нидерланды — последние на этом турнире, кто пытается созидать и креативить на чужой половине, а не разрушать, удерживая минимальный перевес.

Именно это делает полуфиналы Евро столкновением стилей, от которых зависит слишком многое: успех стратегии Саутгейта или Дешама станет очень опасным примером для всех, кто на следующем Евро или чемпионате мира захочет добиться топ-результата минимальными усилиями, а также тотальным отказом от зрелищности игры.