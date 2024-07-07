«Это наказание Турции как нации». Эрдоган зол на УЕФА из-за дисквалификации Демирала

Уверен, что это политическое решение.

В субботу, 6 июля, сборная Турции уступила Нидерландам в матче 1/4 финала Евро-2024 (1:2) и покинула турнир. Турки открыли счет на 35-й минуте благодаря голу Самета Акайдына, однако во втором тайме «оранжевые» забили два мяча и вырвали победу: сперва отличился Стефан де Врей, а затем Мерт Мюльдюр поразил собственные ворота.

Ради этого матча президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изменил свои планы: в субботу он должен был отправиться в Азербайджан, но вместо этого полетел в Берлин. Встреча проходила при ощутимой поддержке турецких болельщиков.

После игры Эрдоган спустился в раздевалку сборной Турции и, несмотря на ее вылет с Евро, поблагодарил футболистов за выступление на турнире:

— Поздравляю всех вас. Несмотря на результат, вы — наши чемпионы, мы вами довольны. У этой сборной есть будущее, и я верю, что мы продолжим в том же духе. Мы в топ-8, надеюсь, будет и титул.

Матч из-за дисквалификаций пропускали сразу несколько футболистов национальной команды. Отстранение одного из них, защитника Мериха Демирала, было вызвано не перебором предупреждений и не получением красной карточки. После матча 1/8 финала с Австрией, в котором Демирал оформил дубль, его дисквалифицировали на две игры. Причина — демонстрация так называемого волчьего салюта — жеста, используемого националистической организацией «Бозкурт» («Серые волки»). УЕФА усмотрел в действиях Демирала целый ряд нарушений, в том числе «основных правил достойного поведения».

Мерих Демирал. Фото Global Look Press

Эта история вызвала скандал за пределами футбола. В частности, Эрдоган еще до матча высказался по поводу дисквалификации футболиста.

«Кто-нибудь укажет на, что у немцев на футболках орел? — сказал Эрдоган. — Кто-нибудь встанет и скажет: «У французов на майке петух, почему они его носят»? Мерих выразил радость этим жестом. В связи с этим наш МИД вызвал должностных лиц, и соответствующие шаги были предприняты».

После игры турецкий лидер расширил мысль:

«Подход Запада к нам с точки зрения менталитета не изменился, его настроения все те же. Дисквалификация Демиралу была согласована изначально. Это наказание не для Мериха. На самом деле это наказание для Турции как нации. Честно говоря, дисквалификация Демирала бросила серьезную тень на чемпионат Европы. Это необъяснимо, это сугубо политическое решение. Слава Богу, это не повлияло на моральный дух и настрой наших игроков. Несмотря на все эти негативные моменты, наша сборная дала серьезный бой такой сильной футбольной школе, как нидерландская».

Прездент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на матче Нидерланды — Турция. Фото Reuters

Эрдоган считает, что команда Винченцо Монтеллы отреагировала на дисквалификацию партнера зрелищной игрой:

«Наша национальная сборная ответила на несправедливость, допущенную по отношению к ней, зрелищным футболом. Я от всего сердца поздравляю наших игроков, которые выкладывались на полную до последней секунды и заставили нас почувствовать огромное волнение и гордость».

Эрдогана поддержали многие турецкие политики. Так, председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели призвал команду вообще не выходить на матч с Нидерландами. Министр спорта Турции Ашкын Бак также назвал решение УЕФА политическим. В местной Федерации футбола заявили, что этот поступок «наносит вред общечеловеческим ценностям спорта, а наказание за естественное празднование — вмешательство в независимость футбола».