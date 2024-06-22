Криштиану снова переписывает историю.

Сборная Португалии разгромила Турцию во втором туре группового этапа Евро-2024 и досрочно обеспечила себе попадание в плей-офф.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе — с трибун за его игрой наблюдала возлюбленная Джорджина Родригес, а также сын.

Форвард не забил, но отдал голевой пас: на 56-й минуте выкатил на пустые ворота Бруну Фернандешу, который увеличил преимущество Португалии.

Ассист с Турцией стал для Роналду восьмым на чемпионатах Европы. По этому показателю он повторил рекорд чеха Карела Поборского (8). Позади Криштиану Сеск Фабрегас (5 голевых пасов), Эден Азар (5) и Арьен Роббен (5).

Теперь Роналду — самый возрастной автор результативной передачи на Евро. Он сделал это в 39 лет и 138 дней.

Также капитан Португалии остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. На счету игрока «Аль-Насра» 14 голов в 26 встречах.

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

«Криштиану играл за сборную на шести чемпионатах Европы. Он дает команде опыт, голы, моменты. Не нужно думать о его физической форме или о том, где он играл в прошлом сезоне», — уверял перед матчем с Турцией Роберто Мартинес.

И оказался прав. Правда, с голами в Германии у Роналду пока не клеится. Хотя на прошлом Евро он отметился пятью мячами (три — с пенальти) в четырех встречах. Но шансы еще будут!

26 июня в Гельзенкирхене Португалия встретится с Грузией Хвичи Кварацхелии, которой необходима победа. «Роналду был моим кумиром. Я счастлив, что встречусь с ним на поле. Это была мечта! Посмотрим, чем все закончится», — цитирует Хвичу A Bola.