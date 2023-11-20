Сборная Лихтенштейна впервые завершила отборочный турнир Евро без набранных очков

Сборная Лихтенштейна в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024 уступила Люксембургу (0:1).

Таким образом, Лихтенштейн по итогам отборочного турнира впервые в истории не набрал ни одного очка, проиграв все 10 матчей, и занял последнее место в группе J.

Португалия (30 очков) и Словакия (22) квалифицировались на Евро-2024, Люксембург занял третье место (17), Исландия на четвертой строчке (10), Босния и Герцеговина — на пятом месте (9), Лихтенштейн не набрал ни одного очка.