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Сегодня, 00:56

Сборная Лихтенштейна впервые завершила отборочный турнир Евро без набранных очков

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Лихтенштейна.
Фото Global Look Press

Сборная Лихтенштейна в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024 уступила Люксембургу (0:1).

Таким образом, Лихтенштейн по итогам отборочного турнира впервые в истории не набрал ни одного очка, проиграв все 10 матчей, и занял последнее место в группе J.

Португалия (30 очков) и Словакия (22) квалифицировались на Евро-2024, Люксембург занял третье место (17), Исландия на четвертой строчке (10), Босния и Герцеговина — на пятом месте (9), Лихтенштейн не набрал ни одного очка.

Сборная Лихтенштейна по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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