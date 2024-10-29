Кириченко: «Удивился, что мой рекорд на Евро побили в матче с участием Италии»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко рассказал, как отреагировал на то, что его рекорд по самому быстрому голу на чемпионатах Европы был побит.

«Я воспринял нормально, теперь, надеюсь, будет гораздо меньше вопросов по этому поводу. Сейчас все вопросы можно задавать другому парню — из Албании. Больше удивился не тому, кто забил, а кому забили. Все же Италия славится высочайшим уровнем обороны, защитников. Тем не менее, они пропустили на 22-й секунде. Это очень быстрый гол, мой ни в какое сравнение не идет. Думаю, новый рекорд продержится лет 50», — приводит «РБ Спорт» слова Кириченко.

На Евро-2004 Кириченко забил гол в ворота сборной Греции на 67-й секунде встречи. На Евро-2024 полузащитник сборной Албании Недим Байрами отличился на 22-й секунде игры против Италии.