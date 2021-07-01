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Карасев назначен резервным арбитром на четвертьфинал Евро-2020 Чехия — Дания

11:24
Сергей Карасев. Фото AFP
Сергей Карасев. Фото AFP
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Российский арбитр Сергей Карасев получил назначение на матч 1/4 финала чемпионата Европы-2020 между Чехией и Данией, сообщает официальный сайт УЕФА.

Карасев назначен четвертым арбитром встречи. Главным судьей матча стал голландец Бьорн Кейперс, ассистенты — Сандер ван Рукел и Эрвин Зеинстра, ВАР — Пол ван Букел.

Ранее Карасев был главным арбитром матчей группового турнира Германия — Венгрия (2:2) и Италия — Швейцария (3:0), а также 1/8 финала Нидерланды — Чехия (0:2).

Матч Чехия — Дания пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19:00 мск.

Чехия — Дания

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