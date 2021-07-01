Зинченко попал в символическую сборную 1/8 финала Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в символическую сборную из лучших футболистов 1/8 финала Евро-2020 по версии сайта футбольной статистики WhoScored.

Бывший хавбек «Уфы», выступающий за «Манчестер Сити», был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Евро с командой Швеции (2:1) и получил от WhoScored оценку 9,0. Он забил гол и отдал результативную передачу.

Также в сборную 1/8 финала Евро-2020 попали: Тибо Куртуа (Бельгия, 7,8), Сесар Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9), Ферран Торрес (Испания, 9,1), Поль Погба (Франция, 9,0), Томаш Голеш (Чехия, 8,9), Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).