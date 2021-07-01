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«Если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал». В Англии уверены в победе своей сборной

11:00
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото AFP
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Фото AFP
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Экс-главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Харри Реднапп в интервью «СЭ» оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы.

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— Следующая игра сборной Англии — с Украиной. Смотрели ее матч со Швецией? — вопрос Реднаппу.

— Да, смотрел. И, должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму (Артем Беседин выбыл на полгода после столкновения с Маркусом Даниэльссоном. — Прим. «СЭ»). Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

— Как Украине победить Англию?

— Будет очень сложно, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоуден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал.

Украина и Англия сыграют в Риме в матче 1/4 финала 3 июля, начало встречи — в 22.00 (мск).

Украина — Англия

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