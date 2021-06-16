Полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счет в матче чемпионата Европы против Финляндии. Он отличился в добавленное к первому тайму время — 1:0.

Миранчук проявил индивидуальное мастерство: получив мяч в штрафной, он смог улучить момент для удара в окружении группы соперников и красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.