Финляндия — Россия: Миранчук открыл счет в добавленное к первому тайму время
16:47
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счет в матче чемпионата Европы против Финляндии. Он отличился в добавленное к первому тайму время — 1:0.
Миранчук проявил индивидуальное мастерство: получив мяч в штрафной, он смог улучить момент для удара в окружении группы соперников и красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.
Читайте также
«Это не постанова, это исключительно блестящее общение без оскорблений». Губерниев — об эфире с Бузовой
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю