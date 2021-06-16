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Финляндия — Россия: Миранчук открыл счет в добавленное к первому тайму время

16:47
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук открыл счет в матче чемпионата Европы против Финляндии. Он отличился в добавленное к первому тайму время — 1:0.

Миранчук проявил индивидуальное мастерство: получив мяч в штрафной, он смог улучить момент для удара в окружении группы соперников и красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний угол.

Финляндия — Россия

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи