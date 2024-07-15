Дмитрий Черышев: «Испания не дала ни единого шанса Англии. Победа в финале Евро-2024 заслуженная»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, работавший в «Реале» и «Севилье», поделился впечатлениями от финала Евро-2024 Испания — Англия (2:1).

«Это заслуженная победа сборной Испании. Меня она ничем не удивила. Разве что Испания привезла совершенно иной подбор игроков. Они показали, что умеют хорошо играть и в обороне, и в атаке. Какой объем работы проделали испанцы! Да, может, на последние 15 минут им не хватило силенок, но собрались и забили великолепный гол. Еще раз скажу: все заслуженно», — приводит Sport24 слова Черышева.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в рекордный четвертый раз в истории.