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Сегодня, 02:24

Дмитрий Черышев: «Испания не дала ни единого шанса Англии. Победа в финале Евро-2024 заслуженная»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев, работавший в «Реале» и «Севилье», поделился впечатлениями от финала Евро-2024 Испания — Англия (2:1).

«Это заслуженная победа сборной Испании. Меня она ничем не удивила. Разве что Испания привезла совершенно иной подбор игроков. Они показали, что умеют хорошо играть и в обороне, и в атаке. Какой объем работы проделали испанцы! Да, может, на последние 15 минут им не хватило силенок, но собрались и забили великолепный гол. Еще раз скажу: все заслуженно», — приводит Sport24 слова Черышева.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в рекордный четвертый раз в истории.

Источник: Sport24
Евро-2024
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