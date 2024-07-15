Карл III отреагировал на поражение Англии от Испании в финале Евро-2024

Король Великобритании Карл III отреагировал на поражение сборной Англии от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

Карл III обратился к футболистам английской команды с письмом, опубликованном на официальном сайте Букингемского дворца.

«Хоть победа и ускользнула от вас, мы с супругой и всей моей семьей призываем вас держать головы высоко поднятыми. Знайте, что выход в финал Евро — это уже огромное достижение, вселяющее гордость в сердца нации, которая дружным ревом продолжит поддерживать «трех львов» как сегодня, так и во время предстоящих побед, которые, уверен, ждут вас впереди», — говорится в письме Карла III.

Сборная Англии потерпела поражение в финале чемпионата Европы во второй раз подряд. В 2021 году англичане уступили Италии.