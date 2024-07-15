Палмер о поражении Англии в финале Евро: «Испанцы блестяще смотрелись весь турнир. Поздравляю их»

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер прокомментировал поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Испанцы блестяще смотрелись весь турнир. Все видели, на что они способны. Остается только поздравить соперника. Мы опять вышли в финал, есть позитивные моменты, но всем хотелось сделать шаг вперед. Мы расстроены из-за того, что не смогли это сделать», — приводит УЕФА слова Палмера.

Англия проиграла второй финал чемпионата Европы подряд. Испанцы стали чемпионами континента в рекордный четвертый раз в истории.