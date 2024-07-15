Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 02:19

Палмер о поражении Англии в финале Евро: «Испанцы блестяще смотрелись весь турнир. Поздравляю их»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коул Палмер.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Англии Коул Палмер прокомментировал поражение от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

«Испанцы блестяще смотрелись весь турнир. Все видели, на что они способны. Остается только поздравить соперника. Мы опять вышли в финал, есть позитивные моменты, но всем хотелось сделать шаг вперед. Мы расстроены из-за того, что не смогли это сделать», — приводит УЕФА слова Палмера.

Англия проиграла второй финал чемпионата Европы подряд. Испанцы стали чемпионами континента в рекордный четвертый раз в истории.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Коул Палмер
1
0
Читайте также
Родри попал в стартовый состав сборной Испании на финал Евро-2024
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Российский летчик раскрыл детали попытки украинских спецслужб угнать Ту-22МЗ
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
СМИ сообщили о реакции силовиков на стрелявшего в Трампа еще до митинга
Медведев выразил уверенность в победе Трампа на выборах президента США
Популярное видео
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
«Начинается новая эра». Реакция европейских СМИ на чемпионство Испании
Фердинанд — о поражении Англии в финале Евро: «Тренеру следует взять на себя ответственность»
Испанцы — короли! Теперь они самые титулованные в истории Евро
Алькарас эмоционально отреагировал на победу Испании на Евро-2024
Кейн о поражении Англии в финале Евро: «Очень больно. Мы хотели выиграть ради Саутгейта»
Оярсабаль — о победном голе в финале Евро-2024: «Я сделал свою работу, что от меня и требовалось»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фердинанд — о поражении Англии в финале Евро: «Тренеру следует взять на себя ответственность»

Дмитрий Черышев: «Испания не дала ни единого шанса Англии. Победа в финале Евро-2024 заслуженная»

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости