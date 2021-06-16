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Тренер сборной Финляндии рассказал, кто из игроков придумал сделать футболки в поддержку Эриксена

18:59
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал, кто из футболистов команды придумал сделать футболки со словами поддержки в адрес полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

— Кто из игроков придумал сделать футболки в поддержку Эриксена?

— Мы обсудили это с игроками и тренерским штабом. Я поддержал эту идею. Спасибо менеджерам команды, которые смогли выполнить это в короткие сроки. Этот поступок многое говорит о наших игроках. Сегодня мы выложились по полной, но есть вещи важнее футбола. Хорошо, что игроки уделяют этому внимание.

12 июня сборная Финляндии одержала победу над Данией в матче первого тура Евро-2020 (1:0). В конце первого тайма 29-летний Эриксен упал на поле. Спортсмену оказывали экстренную помощь. После этого его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ.

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи