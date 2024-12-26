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5 причин взлета «Ливерпуля». Это лучшая команда Европы прямо сейчас

«Ливерпуль» примет «Лестер» в 18-м туре АПЛ 26 декабря
Даниил Матвеев
Корреспондент
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Футболисты Луис Фернандо Диас, Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд празднуют гол в матче АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (3:6). 22 декабря. Лондон
Луис Фернандо Диас, Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд празднуют гол в матче АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (3:6). 22 декабря. Лондон.
Фото Reuters
Нет равных.

«Ливерпуль» объективно можно назвать лучшей командой Европы на данный момент. У команды Арне Слота всего две промашки — неожиданное поражение от «Ноттингема» и ничья с «Арсеналом». Все остальные встречи заканчивались убедительными победами.

Как у тренера-новичка вдруг получилось превратить «Ливерпуль» в главного фаворита на титул? Причин несколько.

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Вторая молодость Салаха

Мохамед Салах снова в огне. Каждый сезон египтянина оказывается по-своему ярким, но с новым тренером египтянин словно расцвел. Проиллюстрируем наглядно: в прошлом сезоне Салах забил 18 голов и отдал 10 ассистов в АПЛ. В текущей кампании у Мо уже 15 голов и 11 голевых передач. За полгода!

«Мы теперь играем по-другому. Юрген был здесь восемь лет, он отдал клубу все. Теперь у нас новый тренер, новая система, все другое. Нам нужно адаптироваться и шаг за шагом привыкать к его тактике и видению футбола», — говорил Салах после игры с «Ипсвичем» в первом туре.

Долго привыкать не пришлось — египтянин снова в списке лучших бомбардиров чемпионата. Новая ультравысокая роль помогает форварду принимать мяч как можно ближе к воротам соперника и завершать атаки. При этом он еще и стал лучше в комбинационной игре — уже отдал больше голевых передач, чем во всем прошлом сезоне.

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх
Райан Гравенберх.
Фото AFP

Расцвет Гравенберха

Летом «Ливерпуль» упустил возможность пригласить хорошего опорника в лице Мартина Субименди. В системе Слота очень важен техничный опорный полузащитник, но в сезон «Ливерпуль» вдруг решил заходить без подписаний на эту позицию. Оказалось, что у новоиспеченного тренера был гениальный план.

Вакантное место занял Райан Гравенберх — голландца купили еще в прошлом году из «Баварии», но он, как и в Германии, большую часть времени смотрел футбол со скамейки. Слот все-таки дал ему шанс проявить себя — оказалось, футболист здорово работает в обороне, а еще превосходно тащит мяч вперед. Такое качество оказалось как нельзя кстати — он умеет развернуть соперника в центре и получить просто море пространства для дальнейших действий.

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«После Евро Слот позвонил мне, чтобы рассказать, в какой роли он меня видит. Он, конечно, знал меня еще со времен «Аякса» — тренировал «АЗ» и «Фейеноорд». Арне сказал, что планирует поставить меня шестым номером. Я был открыт к этому. Раньше я часто играл на позиции «восьмерки», в молодежном футболе, бывало, выходил опорником — это помогло», — говорил Райан Гравенберх.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот
Арне Слот.
Фото Reuters

Тактическая гибкость

Этот пункт о том, что Арне Слот как будто более быстро и тонко реагирует на тактические изменения в игре, чем это было в «Ливерпуле» Юргена Клоппа последних лет. Он вовремя проводит замены и не тянет со сменой игрового плана, если что-то идет не так.

Например, в матче Лиги чемпионов с «Миланом» Слот в перерыве попросил Трента Александра-Арнольда не работать по Рафаэлю Леау, а подниматься выше. В свою очередь Мо Салах должен был активнее забегать Тео Эрнандесу за спину. Это было рискованно, но все сработало: «Ливерпуль» стал опаснее в атаке, а почти свободного Леау полностью нейтрализовал Джо Гомес.

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Клоппа частенько критиковали свои же болельщики за то, что он не снимает звездных игроков в матчах, которые уже выиграны, и долго держит на поле тех, кто не показывает хороший футбол. В этом есть доля правды — сейчас Слот на собственном примере доказывает, что микроменеджмент должен происходить быстрее.

Отсутствие травм

Едва ли не самый главный фактор успеха любой команды. «Ливерпулю» действительно пока везет с повреждениями — из серьезных игроков основы на долгий срок вылетали пока только вратарь Алиссон и защитник Конате. Да, были разного рода травмы у других футболистов, но они быстро залечивались, а отсутствие игрока проходило незаметно.

Сравните с предыдущими годами — «Ливерпуль» регулярно терял сразу нескольких ключевых игроков, после чего оставался не у дел. Вспомнить хотя бы провальный сезон-2022/23 — несмотря на серьезный состав, красные так страдали от травм, что закончили сезон лишь на пятом месте в таблице.

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

Клопп подготовил свой уход

Много лет назад сэр Алекс Фергюсон проявил халатность, а позже это же сделал Арсен Венгер. Оба мэтра не подготовились к уходу на пенсию — они бросали свои клубы в те моменты, когда тем нужно было омоложение и подготовка нового поколения.

Клопп поступил мудрее — он оставил в наследство следующему тренеру хороший микс из перспективных и опытных игроков. Это вообще важно в любой команде — обязательно должен быть сплав старичков-лидеров и талантливой молодежи.

После ухода Клоппа лишь одна проблема — истекающие контракты трех суперзвезд. Следующим летом Салах, Трент и ван Дейк станут свободными агентами, поэтому клубу нужно срочно что-то делать с их соглашениями.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
26 дек, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Лестер

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
Арне Слот
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Фантастический Салах! Разорвал «Тоттенхэм» и установил несколько рекордов АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 12 3 1 37-16 39
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 17 7 2 8 39-25 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
Результаты / календарь
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38 тур
26.12 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
26.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 - : -
26.12 18:00
Челси – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
26.12 18:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Вест Хэм
 - : -
26.12 20:30
Вулверхэмптон – МЮ
 - : -
26.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 - : -
27.12 22:30
Брайтон – Брентфорд
 - : -
27.12 23:15
Арсенал – Ипсвич
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 15 1 4
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