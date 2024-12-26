5 причин взлета «Ливерпуля». Это лучшая команда Европы прямо сейчас
«Ливерпуль» объективно можно назвать лучшей командой Европы на данный момент. У команды Арне Слота всего две промашки — неожиданное поражение от «Ноттингема» и ничья с «Арсеналом». Все остальные встречи заканчивались убедительными победами.
Как у тренера-новичка вдруг получилось превратить «Ливерпуль» в главного фаворита на титул? Причин несколько.
Вторая молодость Салаха
Мохамед Салах снова в огне. Каждый сезон египтянина оказывается по-своему ярким, но с новым тренером египтянин словно расцвел. Проиллюстрируем наглядно: в прошлом сезоне Салах забил 18 голов и отдал 10 ассистов в АПЛ. В текущей кампании у Мо уже 15 голов и 11 голевых передач. За полгода!
«Мы теперь играем по-другому. Юрген был здесь восемь лет, он отдал клубу все. Теперь у нас новый тренер, новая система, все другое. Нам нужно адаптироваться и шаг за шагом привыкать к его тактике и видению футбола», — говорил Салах после игры с «Ипсвичем» в первом туре.
Долго привыкать не пришлось — египтянин снова в списке лучших бомбардиров чемпионата. Новая ультравысокая роль помогает форварду принимать мяч как можно ближе к воротам соперника и завершать атаки. При этом он еще и стал лучше в комбинационной игре — уже отдал больше голевых передач, чем во всем прошлом сезоне.
Расцвет Гравенберха
Летом «Ливерпуль» упустил возможность пригласить хорошего опорника в лице Мартина Субименди. В системе Слота очень важен техничный опорный полузащитник, но в сезон «Ливерпуль» вдруг решил заходить без подписаний на эту позицию. Оказалось, что у новоиспеченного тренера был гениальный план.
Вакантное место занял Райан Гравенберх — голландца купили еще в прошлом году из «Баварии», но он, как и в Германии, большую часть времени смотрел футбол со скамейки. Слот все-таки дал ему шанс проявить себя — оказалось, футболист здорово работает в обороне, а еще превосходно тащит мяч вперед. Такое качество оказалось как нельзя кстати — он умеет развернуть соперника в центре и получить просто море пространства для дальнейших действий.
«После Евро Слот позвонил мне, чтобы рассказать, в какой роли он меня видит. Он, конечно, знал меня еще со времен «Аякса» — тренировал «АЗ» и «Фейеноорд». Арне сказал, что планирует поставить меня шестым номером. Я был открыт к этому. Раньше я часто играл на позиции «восьмерки», в молодежном футболе, бывало, выходил опорником — это помогло», — говорил Райан Гравенберх.
Тактическая гибкость
Этот пункт о том, что Арне Слот как будто более быстро и тонко реагирует на тактические изменения в игре, чем это было в «Ливерпуле» Юргена Клоппа последних лет. Он вовремя проводит замены и не тянет со сменой игрового плана, если что-то идет не так.
Например, в матче Лиги чемпионов с «Миланом» Слот в перерыве попросил Трента Александра-Арнольда не работать по Рафаэлю Леау, а подниматься выше. В свою очередь Мо Салах должен был активнее забегать Тео Эрнандесу за спину. Это было рискованно, но все сработало: «Ливерпуль» стал опаснее в атаке, а почти свободного Леау полностью нейтрализовал Джо Гомес.
Клоппа частенько критиковали свои же болельщики за то, что он не снимает звездных игроков в матчах, которые уже выиграны, и долго держит на поле тех, кто не показывает хороший футбол. В этом есть доля правды — сейчас Слот на собственном примере доказывает, что микроменеджмент должен происходить быстрее.
Отсутствие травм
Едва ли не самый главный фактор успеха любой команды. «Ливерпулю» действительно пока везет с повреждениями — из серьезных игроков основы на долгий срок вылетали пока только вратарь Алиссон и защитник Конате. Да, были разного рода травмы у других футболистов, но они быстро залечивались, а отсутствие игрока проходило незаметно.
Сравните с предыдущими годами — «Ливерпуль» регулярно терял сразу нескольких ключевых игроков, после чего оставался не у дел. Вспомнить хотя бы провальный сезон-2022/23 — несмотря на серьезный состав, красные так страдали от травм, что закончили сезон лишь на пятом месте в таблице.
Клопп подготовил свой уход
Много лет назад сэр Алекс Фергюсон проявил халатность, а позже это же сделал Арсен Венгер. Оба мэтра не подготовились к уходу на пенсию — они бросали свои клубы в те моменты, когда тем нужно было омоложение и подготовка нового поколения.
Клопп поступил мудрее — он оставил в наследство следующему тренеру хороший микс из перспективных и опытных игроков. Это вообще важно в любой команде — обязательно должен быть сплав старичков-лидеров и талантливой молодежи.
После ухода Клоппа лишь одна проблема — истекающие контракты трех суперзвезд. Следующим летом Салах, Трент и ван Дейк станут свободными агентами, поэтому клубу нужно срочно что-то делать с их соглашениями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|12
|3
|1
|37-16
|39
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|17
|7
|2
|8
|39-25
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
|26.12
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|- : -
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|- : -
|26.12
|18:00
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|26.12
|18:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Вест Хэм
|- : -
|26.12
|20:30
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
|26.12
|23:00
|
Ливерпуль – Лестер
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брайтон – Брентфорд
|- : -
|27.12
|23:15
|
Арсенал – Ипсвич
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4