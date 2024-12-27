«МЮ» пропустил прямым ударом с углового, у «Челси» шок, Холанн не забил пенальти. И только у «Ливерпуля» все замечательно

Главные события стартовавшего в АПЛ в четверг Boxing day .

Стена Дайча и Пикфорда

Кризисный «Манчестер Сити» против железобетонной обороны имени Шона Дайча, о которую в последних турах обломали зубы вполне себе благополучные «Арсенал» и «Челси». Но в Boxing Day команда Хосепа Гвардиолы сделала то, что не удалось двум лондонским клубам. Да еще и забила быстрый гол, который Пикфорд, скорее всего, предотвратил бы, однако удар Бернарду Силвы с острого угла осложнил рикошет от ноги защитника «Эвертона».

И такой сценарий предлагал новую интригу: как «ириски» собираются забивать? Это с обороной у них полный порядок, тогда как за семь последних туров только четыре гола. Да и те — в одной игре с «Вулверхэмптоном» (4:0). Однако против «Сити» удалось довольно оперативно отыграться, когда Ндиайе воспользовался неудачными действиями Аканджи и отправил мяч в дальний угол. А Пикфорд потом тащил все, включая пенальти от Холанна. Джордан первым в АПЛ остановил удар норвежца с точки и даже без восьмого в чемпионате «сухаря» он снова герой. И никакого рождественского преображения она для Гвардиолы: его команда потеряла уже 12 очков в играх, где вела в счете, что больше, чем за весь прошлый сезон (10).

45 лет ожидания

Кто, если не Палмер?! Когда играет «Челси», данный вопрос обычно звучит, как риторический. Вот и в этот раз полузащитник получил мяч на подходе к штрафной, прошел нескольких защитников и пробил впритирку со штангой. Лено, которому позже удалось остановить удар Кукурельи в упор, капитулировал в совсем не очевидной ситуации. А Палмер в своем пятидесятом матче в АПЛ вышел на средние показатели «больше одного результативного действия за игру. У звезды «Челси» 34 гола и 18 результативных передач, и это третий результат в истории турнира. Более ярко первый полтинник проходили Холанн (64 балла) и Энди Коул (57).

Проблемой синих стало то, что больше забить в четверг оказалось некому. Да, второй тайм мог начаться с гола Энцо Фернандеса, но Лено эффектно вытащил мяч из-под перекладины. А дальше вроде бы случилась сенсация, однако по факту игра во втором тайме менялась неумолимо. Один раз Санчес спас, не дав Робинсону забить ударом в упор. Потом выручил еще, но вратарь был не в силах остановить удар Уилсона, который забивал с метра после скидки Кастаня. Впрочем, ключевую роль в атаке сыграл Ивоби, который во время своего прохода по флангу буквально смял Педру Нету.

Бернар Лено в полете. Фото Reuters

А развязка — это два подвига Лено, сумевшего спасти «Фулхэм» при счете 1:1 и 1:2. И, конечно, решающий удар мастер выходов на замену Родриго Муниза. Бразилец устроил настоящий праздник своим болельщикам, которые не видели побед «дачников» в английском чемпионате на «Стэмфорд Бридж» целых 45 лет! Этот результат позволил команде Марку Силвы сравняться по набранным очкам с «Манчестер Сити», тогда как «Челси» в пятницу может пропустить на второе место «Арсенал».

«Ноттингем» третий, «Ньюкасл» — пятый

Для «Астон Виллы» в четверг сразу все пошло не так, а открывший счет Гордон впервые в карьере отметился результативными действиями в трех матчах подряд. В свою очередь Дуран, который в последнее время выиграл конкуренцию за место на острие атаки и играет чаще Уоткинса, подвел бирмингемцев. Наступив на ногу Шеру, колумбиец по инерции продолжил движение и, поскользнувшись, припечатал шипами спину своего оппонента. По мнению судей, это заслуживало красной карточки, а от больших неприятностей в первом тайме гостей спас Эмилиано Мартинес, выдавший очередной сумасшедший сейв после атаки Тонали.

Только аргентинец все же живой человек, а не волшебник. Поэтому он ничего не мог сделать, когда Бруно Гимараэс отдал шикарный пас за спину защитнику, и Мерфи выложил мяч на ногу Исаку. Эта парочка вскоре соорудила еще одно взятие ворот, но чересчур увлеклась унизительным раскатыванием обороны соперника, и швед забрался в офсайд. Отменили и гол Гимараэса (попадание мяча в руку), однако в добавленное арбитром время до крупного счет довел Жоэлинтон. «Ньюкасл» выиграл у команды Унаи Эмери схватку за шесть очков и взобрался на пятое место.

Эффект Нуну Эшпирину Санту: уже сейчас «Ноттингем» одержал больше побед (10), чем в двух прошлых сезонах после возвращения АПЛ (по 9). А четырех выигрышей подряд у команды на таком уровне не было с 1995 года. Как итог — третье место, которое «лесники» будут занимать как минимум до пятничной игры «Арсенала». В свою очередь поверженный благодаря голу Эланги «Тоттенхэм» окончательно увяз в середине таблицы, и в концовке, когда надо было спасаться, еще и лишился получившего вторую желтую карточку Спенса. А ведь «шпоры» давно приучили болельщиков, что не проигрывают в Boxing Day. Нынешняя неудача — первая с 2003 года. И уж точно ее не назовешь случайностью, ведь это девятое поражение команды Ангелоса Постекоглу. Больше только у находящихся в зоне вылета «Вулверхэмптона» (11) и «Саутгемптона» (14).

Фото Reuters

Хуже, чем при тен Хаге?

Игра в Вулверхэмптоне — дуэль португальских тренеров, у которых немало общего. Рубен Аморим выиграл на родине два чемпионских титула со «Спортингом». Витор Перейра, которого позвали спасать «волков» от вылета, взял два «золота» с «Порту» в начале прошлого десятилетия, после чего работал в Греции, Саудовской Аравии, Китае и Бразилии. О его назначении объявили только 19 декабря, а три дня спустя «Вулверхэмптон» с крупным счетом выиграл у «Лестера» (3:0).

Эта же игра в первом тайме получалась максимально плотной и малособытийной. К успеху чуть ближе были хозяева, и Онана было непросто справиться с коварным ударом Странда-Ларсена с отскоком от газона. Уж точно сложнее, чем в эпизоде, когда Жозе Са намертво забрал мяч после атаки Лисандро Мартинеса. А вторая половина началась с шока для «МЮ» — второго в чемпионате удаления Бруну Фернандеша, который наступил на ногу сопернику и получил второе предупреждение. С учетом всех турниров португалец увидел перед собой красный свет в третий раз — как Неманья Видич в сезоне-2008/09.

Но и это было еще не все. Как и в матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» «красные дьяволы» пропустили прямым ударом с углового! Номер Сон Хын Мина повторил Матеус Кунья. Ответить на это оказалось нечем, а на исходе компенсированного времени автор первого гола при выходе вдвоем на одного вратаря выдал передачу расстрелявшему ворота Хван Хи Чхану. «Волки» покинули зону вылета, тогда как проигравший после триумфального дерби третий матч подряд «МЮ» по-прежнему четырнадцатый. Между тем у Аморима столько же поражений в семи турах АПЛ (4), как и у его предшественника Эрика тен Хага в девяти стартовых играх.

Неудержимый Салах

Получился идеальный расклад для закрывавшего программу дня «Ливерпуля», но и для красных все складывалось совсем не в прогулочном ритме. Быстрый гол, развернув Робертсона, забил пробивший впритирку со штангой Айю. После этого «Лестер» выставил классический автобус на окутанном туманом «Энфилде». Разобраться с незаконной парковкой удалось только в добавленное к первому тайму время, и если Салах попал в перекладину, то Гакпо идеально закрутил в дальний угол.

«Лестер» банально устал под постоянным давлением и перестал успевать за игроками красных, и перерыв не помог «лисам» прийти в себя. Вторая половина началась с затяжной атаки, точку в которой с прострела Мак Аллистера поставил Джонс. Ну и какой праздник без очередного гола Салаха с его волшебной левой! У Мо ровно сто домашних мячей в домашних играх АПЛ, включая два в составе «Челси», и серия из десяти результативных игр в текущем чемпионате (12+7). Кроме того, египтянин — самый результативный из действующих футболистов в Boxing day (7+4).

А главный подарок поклонникам красных — увеличившийся до семи очков отрыв от «Челси». Да, «Арсенал» может сократить отставание до шести баллов, только у красных есть в запасе отложенная из-за непогоды игра против «Эвертона».

Статистика дня

1 раз сыграл на ноль «Манчестер Сити» в последних тринадцати матчах.

1-м тренером, выигравшим два дебютных матча с «Вулверхэмптоном», стал Витор Перейра.

7-й пенальти парировал в АПЛ голкипер «Эвертона» Пикфорд.

8,24 — коэффициент ожидаемых голов (xG) нападающего «Манчестер Сити» Холанна в последних тринадцати играх АПЛ. При этом норвежец забил всего три гола.

25 лет «Челси» не проигрывал в чемпионате, имея преимущество в счете к 82-й минуте. В октябре 1999 года синие пережили шок в дерби с «Арсеналом» (2:3), а свежая осечка тоже случилась в дерби.

62 гола пропустил «Ман Сити» с начала года. Это худший показатель «горожан» за последние девять лет.

142 матча понадобилось нападающему «Ливерпуля» Салаху, чтобы забить в АПЛ сто домашних голов. Быстрее данной отметки достигали уложившийся в 91 игру Алан Ширер, Тьерри Анри (113) и Серхио Агуэро (125).