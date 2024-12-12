Лига чемпионов уходит на большой перерыв. Кто этой осенью удивил, кто разочаровал, на кого обратить внимание

Подводим предварительные итоги.

Лига чемпионов переживает крупнейшее за пару десятков лет обновление. Теперь вместо восьми групп с четырьмя клубами в каждой — одна большая сводная таблица и порядок матчей, определяемый жеребьевкой. Восемь лучших выходят в 1/8, те, кто занял места с 9-го по 24-е, — в 1/16.

Зрители и даже некоторые футболисты поначалу восприняли это изменение в штыки. Но все оказалось не так сложно, как казалось на первый взгляд. Новый формат объективно повышает количество топ-матчей в каждом туре и — самое главное — позволяет сохранить интригу до самого конца.

Почему стало интереснее

Лигу чемпионов обожают за зрелищность. Жаль, что по-настоящему драйвовые матчи обычно случались именно на этапе плей-офф. Новый формат решил эту проблему — теперь в каждом туре есть как минимум два топовых противостояния, которые интересно смотреть. «Милан» — «Ливерпуль», «Барселона» — «Бавария», «Реал» — «Боруссия» — встречи такого калибра чаще выпадали в плей-офф, а не в группе.

Еще один важный фактор — сохранение интриги в таблице до самого конца. Посмотрите сами — 3-е и 19-е места разделяют всего три очка. Это значит, что за одно поражение можно скатиться из топ-8 сразу в зону «несеяных» стыков. Остается всего два тура, а мы до сих пор не уверены на 100% ни в одной из команд (пожалуй, кроме «Ливерпуля»).

Кто лучший?

Очевидно, лучшая команда Европы прямо сейчас — «Ливерпуль». Ноль осечек, 18 очков из 18, шесть побед из шести. Команде попались грозные соперники в лице «Милана», «Реала» и «Байера» — во всех этих матчах банда Арне Слота добилась уверенных побед. Даже с «Жироной», «Болоньей» и «Лейпцигом» встречи были более нервными.

На очереди — «Лилль» и ПСВ. Аналитическая модель Opta предсказывает «Ливерпулю» 24 очка и рекордные показатели на этапе лиги. Посмотрим, как все сложится, но пока красные выглядят как главные претенденты на победу в турнире.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице. Фото Reuters

Кто точно не покинет топ-8?

Вопрос на самом деле... сложный. Пока ни одна команда не гарантировала себе попадание в лучшую восьмерку по итогам этапа лиги. Да, у «Ливерпуля» 18 очков, но математически команда все еще может попасть в «сеяные» стыки. Хотя, конечно, для этого должно сложиться чересчур много факторов.

Точно сыграет в еврокубках весной «Барселона». У команды Флика 15 очков и гарантированное место не ниже 21-го. В общем, вылет сине-гранатовым не грозит. В матчах с «Бенфикой» и «Аталантой» нужно будет подтверждать претензии на топ-8.

Кто уже вылетел?

Лига чемпионов подарила неожиданный сюрприз — помимо «Янг Бойз» и «Слована», турнир покинул «Лейпциг». Немцы проиграли все шесть матчей и уже точно не смогут добраться до заветной 24-й строчки. Так что последние две встречи не имеют для команды никакого турнирного смысла.

У «Слована» и «Янг Бойз» ситуация аналогичная. У команды с 24-го места в зачете 8 очков, а у этой троицы — ровно 0. Без шансов.

Кто разочаровал?

В этом сезоне неважно выступают сразу три топ-клуба — это «Реал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Мадридцев скосили травмы и необъяснимый кризис в нападении, из-за чего случилось три поражения. «Сити» лихорадит еще с октября, главная проблема — травма лучшего игрока мира Родри.

Кризис «ПСЖ» объяснить трудно, но можно — команда получила самых сложных оппонентов на этом этапе среди всех команд. Opta оценила силу соперников в 94,2 балла, у ближайшего преследователя — «Спарты» — всего 91,9. Большая разница.

Правда, это не стало помехой «Ливерпулю» — у него соперники тоже были оценены в 91,9 по шкале сложности. Так что «ПСЖ» пока просто не показывает и половины того, что было в прошлом году, несмотря на лидерство в лиге 1. Ждем развязки — парижанам нужно собраться и постараться не опозориться финишем за пределами топ-24.

Лучшие игроки турнира

В это сложно поверить, но среди лучших бомбардиров этого розыгрыша ЛЧ тяжело найти игроков «Ливерпуля» — у Луиса Диаса набралось всего три мяча. Первую строчку пока удерживает Роберт Левандовски с семью забитыми голами, за ним следуют Серу Гирасси («Боруссия» Д), Рафинья («Барселона»), Виктор Дьокереш («Спортинг»), Флориан Вирц («Байер»), Эрлинг Холанн («Ман Сити»), Харри Кейн («Бавария») и Винисиус Жуниор («Реал»).

Компания собралась мощная, но Левандовски просто обязан становиться лучшим бомбардиром этапа лиги. Поляк сейчас едва ли не в лучшей форме в карьере — если он продолжит в том же духе, то точно сможет претендовать на «Золотой мяч». Хотя у него и так уже должен быть один.

Лучших ассистентов сразу несколько — самым топовым стоит назвать Шарля де Кетеларе. Бельгиец помог забить четыре мяча, да еще и сам забил три. По четыре ассиста также у Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), Игора Пайшао («Фейеноорд»), Маркоса Льоренте («Атлетико») и Джереми Фримпонга («Байер»).

На «Золотую перчатку» ЛЧ претендует голкипер «Интера» Янн Зоммер — он продолжает быть одним из лучших вратарей мира в свои 35. На его счету уже пять сухих матчей, а пропустил впервые он только в шестом туре — в концовке от «Байера». Преследователей, кстати, всего трое — Давид Райя из «Арсенала», Эмилиано Мартинес из «Астон Виллы» и Марко Карнесекки из «Аталанты». У всех по четыре «сухаря».

Какие шансы у клубов на попадание в плей-офф?

По мнению портала Opta, первую восьмерку с большой вероятностью займут «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Бавария», «Байер», «Боруссия» и «Астон Вилла». Бороться за прямую путевку в 1/8 также будут «Брест», «Лилль», «Атлетико» и «Милан».

Надо отметить, что «ПСЖ» Opta дает хороший шанс на попадание в топ-24 — команда может забраться аж на 12-ю позицию. Правда, алгоритм считает, что парижане финишируют 26-ми: на это дают 15,3 процента вероятности.

А что там с «Реалом» и «Сити»? Эксперты предсказывают сливочным почетное 12-е место (12,8%), а англичане рискуют оказаться лишь 20-ми (13%). Посмотрим, как все сложится: пока у каждой из команд в середине таблицы есть какие-никакие шансы даже на первую восьмерку.