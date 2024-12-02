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Сегодня, 15:30

Такой «Ливерпуль» уже никто не остановит! Только чудо лишит команду Слота титула

«Ливерпуль» занимает первое место в АПЛ
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Ливерпуля» радуются победе в матче против «Манчестер Сити» (2:0).
Футболисты «Ливерпуля» радуются победе в матче против «Манчестер Сити» (2:0).
Фото Getty Images
А Гвардиоле надо равняться на сэра Алекса.

Давно в матчах «Ливерпуля» и «Ман Сити» не было такого игрового перевеса одной из команд. Хозяева «Энфилда» победили 2:0, но содержание встречи подразумевало даже больший разрыв по забитым мячам — пять явных голевых моментов и 3,45 xG подтверждают.

Да, у Пепа большие проблемы. Манчестерский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате, опустился на пятое место и отстает от лидера на 11 очков. Такие гандикапы никогда никем в истории АПЛ не отыгрывались в контексте борьбы за золото.

Говоря о «Ливерпуле», чисто статистически все за его чемпионство. В восьми случаях за все время существования АПЛ лидер после 13 туров имел 34 и больше очков — лишь однажды трофей достался кому-то другому: «Ньюкасл» в сезоне-1995/96 все растерял и пропустил вперед «МЮ». Это вообще единственный случай, когда отрыв в девять баллов превращался в ничто.

Футболисты &laquo;Ливерпуля&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:0) в&nbsp;матче АПЛ. За Гвардиолу страшно. «Ливерпуль» снес «Ман Сити» и выкинул Пепа из топ-4

На данном отрезке дистанции Слот немного не дотянул до рекорда. В 1993 году тот же «Юнайтед» Фергюсона вез четырем ближайшим преследователям уже побольше, 11 очков, хотя набрал столько же — 34. К концу розыгрыша задел чуть подтаял — вместо 11 стало восемь, но тогда и играли подольше, 42 матча.

Забег мерсисайдцев действительно очень напоминает триумфальный. Пять лет назад, когда Клопп вел команду к историческому титулу, статистика по итогам трети дистанции походила на нынешнюю. В 2019-м набрали 37 очков, но расстояние от второго места было меньшим — восемь пунктов. Разница голов: +19 тогда, +18 сейчас.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (справа) радуется победе в матче против «Манчестер Сити» (2:0)
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (справа) радуется победе в матче против «Манчестер Сити» (2:0).
Фото Getty Images

Но Гвардиоле тоже есть за что цепляться (главное, не ногтем за нос), пусть и не столь очевидное. Можно, например, вспомнить, как в чемпионате-2020/21 «Сити» вернулся на трон, располагаясь после 13-го тура лишь на шестой строчке. Ниже, чем сейчас. Или глянуть совсем в прошлое. Сэр Алекс трижды поднимался на вершину из-за пределов ноябрьских топ-4. В 1992-м — аж с седьмой позиции.

Интересно покопаться в цифрах, только на поле выходить все равно не им. А непосредственно футбол говорит о безальтернативном правлении «Ливерпуля». Никто не сомневался в его силе, но чтобы настолько разрушительным ураганом по всем проходиться! Сам Арне не мог предположить подобное:

«Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было предсказать в начале сезона».
Побед, если что, 11 штук. Ранее нидерландец повторил рекорд лиги — ему, Хиддинку и Анчелотти для первых десяти выигранных матчей понадобилось всего 12 попыток.

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Слот остается скромным и допускает возрождение интриги: «Вчера я видел игру «Арсенала», сегодня — «Челси», я видел и «Ман Сити». Они отыграются, потому что в этих командах очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию».

В текущей ситуации слова тренера отдают чрезмерной скромностью, но в них кроется прелесть самого популярного вида спорта на планете. Да любого спорта, на самом деле. Девять очков ведь правда отыгрываются. И 11 отыгрываются. Мы в любом случае увидим нечто эпохальное: либо кто-то на доселе невиданном рывке утащит у «Ливерпуля» титул, либо клуб в доминирующем стиле сравняется с «МЮ» по количеству английских чемпионств. Еще и на 100+ очков замахнется. От нас требуется просто наслаждаться!

ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Арне Слот
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 13 11 1 1 26-8 34
2
 Арсенал 13 7 4 2 26-14 25
3
 Челси 13 7 4 2 26-14 25
4
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
5
 Ман. Сити 13 7 2 4 22-19 23
6
 Нот. Форест 13 6 4 3 16-13 22
7
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
8
 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
9
 МЮ 13 5 4 4 17-13 19
10
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
11
 Ньюкасл 13 5 4 4 14-14 19
12
 Астон Вилла 13 5 4 4 19-22 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 13 4 3 6 17-24 15
15
 Эвертон 13 2 5 6 10-21 11
16
 Лестер 13 2 4 7 16-27 10
17
 Кр. Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18
 Вулверхэмптон 13 2 3 8 22-32 9
19
 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20
 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5
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38 тур
3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 - : -
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 - : -
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 - : -
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 - : -
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 - : -
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
5.12 23:15
Борнмут – Тоттенхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 11 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 11 1 3
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 9 1 2
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