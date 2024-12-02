Такой «Ливерпуль» уже никто не остановит! Только чудо лишит команду Слота титула
Давно в матчах «Ливерпуля» и «Ман Сити» не было такого игрового перевеса одной из команд. Хозяева «Энфилда» победили 2:0, но содержание встречи подразумевало даже больший разрыв по забитым мячам — пять явных голевых моментов и 3,45 xG подтверждают.
Да, у Пепа большие проблемы. Манчестерский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате, опустился на пятое место и отстает от лидера на 11 очков. Такие гандикапы никогда никем в истории АПЛ не отыгрывались в контексте борьбы за золото.
Говоря о «Ливерпуле», чисто статистически все за его чемпионство. В восьми случаях за все время существования АПЛ лидер после 13 туров имел 34 и больше очков — лишь однажды трофей достался кому-то другому: «Ньюкасл» в сезоне-1995/96 все растерял и пропустил вперед «МЮ». Это вообще единственный случай, когда отрыв в девять баллов превращался в ничто.
На данном отрезке дистанции Слот немного не дотянул до рекорда. В 1993 году тот же «Юнайтед» Фергюсона вез четырем ближайшим преследователям уже побольше, 11 очков, хотя набрал столько же — 34. К концу розыгрыша задел чуть подтаял — вместо 11 стало восемь, но тогда и играли подольше, 42 матча.
Забег мерсисайдцев действительно очень напоминает триумфальный. Пять лет назад, когда Клопп вел команду к историческому титулу, статистика по итогам трети дистанции походила на нынешнюю. В 2019-м набрали 37 очков, но расстояние от второго места было меньшим — восемь пунктов. Разница голов: +19 тогда, +18 сейчас.
Но Гвардиоле тоже есть за что цепляться (главное, не ногтем за нос), пусть и не столь очевидное. Можно, например, вспомнить, как в чемпионате-2020/21 «Сити» вернулся на трон, располагаясь после 13-го тура лишь на шестой строчке. Ниже, чем сейчас. Или глянуть совсем в прошлое. Сэр Алекс трижды поднимался на вершину из-за пределов ноябрьских топ-4. В 1992-м — аж с седьмой позиции.
Интересно покопаться в цифрах, только на поле выходить все равно не им. А непосредственно футбол говорит о безальтернативном правлении «Ливерпуля». Никто не сомневался в его силе, но чтобы настолько разрушительным ураганом по всем проходиться! Сам Арне не мог предположить подобное:
«Не думаю, что кто-либо, включая меня, мог предсказать такое начало сезона. Я знал, что Юрген Клопп оставляет команду в очень хорошем положении, но все равно: такое количество побед, учитывая силу соперников, нельзя было предсказать в начале сезона».
Побед, если что, 11 штук. Ранее нидерландец повторил рекорд лиги — ему, Хиддинку и Анчелотти для первых десяти выигранных матчей понадобилось всего 12 попыток.
Слот остается скромным и допускает возрождение интриги: «Вчера я видел игру «Арсенала», сегодня — «Челси», я видел и «Ман Сити». Они отыграются, потому что в этих командах очень много мастеров. Они могут выдать такую же серию, как и мы. Так что нужно сохранять концентрацию».
В текущей ситуации слова тренера отдают чрезмерной скромностью, но в них кроется прелесть самого популярного вида спорта на планете. Да любого спорта, на самом деле. Девять очков ведь правда отыгрываются. И 11 отыгрываются. Мы в любом случае увидим нечто эпохальное: либо кто-то на доселе невиданном рывке утащит у «Ливерпуля» титул, либо клуб в доминирующем стиле сравняется с «МЮ» по количеству английских чемпионств. Еще и на 100+ очков замахнется. От нас требуется просто наслаждаться!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|13
|4
|3
|6
|17-24
|15
|
15
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
16
|Лестер
|13
|2
|4
|7
|16-27
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|13
|1
|6
|6
|11-18
|9
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|13
|1
|6
|6
|13-24
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|- : -
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|- : -
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2