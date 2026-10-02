Хюрцелер из «Брайтона» признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер стал лучшим тренером сентября в АПЛ, сообщила пресс-служба лиги.

В сентябре «Брайтон» обыграл «Арсенал» (3:0) и «Ковентри Сити» (5:0), а также оформил ничью с «Лидсом» (1:1).

Помимо 33-летнего немецкого специалиста на награду были номинированы Андони Ираола из «Ливерпуля» и Энцо Мареска из «Манчестер Сити».

Награда лучшему игроку сентября АПЛ досталась полузащитнику «Брайтона» Паскалю Гроссу.

«Брайтон» набрал 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии. Лидирует «Манчестер Сити», у которого 15 очков.

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