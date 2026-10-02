Лиам Галлахер о деле «Манчестер Сити»: «Мы как Иисус — готовы умереть на кресте»

Вокалист группы Oasis и болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер прокомментировал обвинения в адрес клуба в нарушении финансовых правил АПЛ.

25 сентября независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ. При этом конкретные санкции пока не утверждены. Ожидается, что клуб подаст апелляцию.

«Вся эта ненависть со стороны других клубов, направленная на «Манчестер Сити», должна быть направлена на «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Вот кто коррумпирован и пытается помешать другим командам что-либо выигрывать, а не «Манчестер Сити». Мы пытаемся помочь вам всем. Мы как Иисус — готовы умереть на кресте», — написал Галлахер в социальных сетях.

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