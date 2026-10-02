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Лиам Галлахер сравнил Манчестер Сити с Иисусом на фоне обвинений в адрес клуба

Лиам Галлахер о деле «Манчестер Сити»: «Мы как Иисус — готовы умереть на кресте»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Вокалист группы Oasis и болельщик «Манчестер Сити» Лиам Галлахер прокомментировал обвинения в адрес клуба в нарушении финансовых правил АПЛ.

25 сентября независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ. При этом конкретные санкции пока не утверждены. Ожидается, что клуб подаст апелляцию.

«Вся эта ненависть со стороны других клубов, направленная на «Манчестер Сити», должна быть направлена на «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Вот кто коррумпирован и пытается помешать другим командам что-либо выигрывать, а не «Манчестер Сити». Мы пытаемся помочь вам всем. Мы как Иисус — готовы умереть на кресте», — написал Галлахер в социальных сетях.

Независимая комиссия АПЛ признала &laquo;Манчестер Сити&raquo; виновным в&nbsp;нарушении финансовых правил.115 обвинений против «Манчестер Сити». Как работали финансовые схемы и что грозит клубу

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ФК Манчестер Сити
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Хюрцелер из «Брайтона» признан лучшим тренером АПЛ в сентябре
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 МЮ 5 1 2 2 8-8 5
13
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 5 0 2 3 5-8 2
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38 тур
10.10 14:30 Арсенал – Лидс - : -
10.10 17:00 Астон Вилла – Брентфорд - : -
10.10 17:00 Челси – Борнмут - : -
10.10 17:00 Ипсвич – Фулхэм - : -
10.10 17:00 Сандерленд – Брайтон - : -
10.10 19:30 МЮ – Тоттенхэм - : -
11.10 16:00 Кристал Пэлас – Нот. Форест - : -
11.10 16:00 Халл Сити – Эвертон - : -
11.10 18:30 Ливерпуль – Ман. Сити - : -
12.10 22:00 Ковентри – Ньюкасл - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Паскаль Грос
Паскаль Грос

Брайтон

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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