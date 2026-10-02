Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением по делу «Манчестер Сити»

Футбольная ассоциация Англии (FA) прокомментировала решение независимой комиссии, признавшей «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил АПЛ.

29 сентября АПЛ сообщила, что независимая комиссия признала английский клуб виновным в нарушениях финансовых правил на протяжении девяти сезонов, а также в несоблюдении требований о сотрудничестве с расследованием. Санкции в отношении «Сити» пока не определены.

«Решение независимой комиссии имеет серьезные последствия для целостности игры. Мы внимательно изучаем его и связанные с ним последствия и примем соответствующие меры. Поскольку разбирательство между Премьер-лигой и «Манчестер Сити» продолжается, на данном этапе мы не намерены давать дальнейшие комментарии. Однако мы продолжим внимательно следить за развитием событий», — говорится в заявлении FA.

«Манчестер Сити» настаивает на своей невиновности и намерен обжаловать выводы комиссии.

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