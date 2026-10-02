Грэм Поттер пошутил о деле «Ман Сити»: «У Швеции почти столько же травмированных, сколько обвинений против них»
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер пошутил о количестве травмированных игроков команды перед матчем Лиги наций против Боснии и Герцеговины, сравнив его с числом обвинений в адрес «Манчестер Сити».
«У нас в команде почти столько же травмированных, сколько обвинений против «Манчестер Сити»», — сказал Поттер на предматчевой пресс-конференции.
После этой фразы тренер рассмеялся. Сидевший рядом нападающий сборной Швеции и «Арсенала» Виктор Дьокереш также едва сдержал смех.
Ранее «Манчестер Сити» был признан виновным практически по всем пунктам дела о нарушении финансовых правил Английской премьер-лиги (АПЛ). Конкретное наказание клубу пока не определено.
Матч Швеция — Босния и Герцеговина пройдет в рамках третьего тура общего этапа Лиги наций.
Поттер работал в АПЛ с 2019 по 2025 год, возглавляя «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм».
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