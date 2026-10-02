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Поттер пошутил о количестве травмированных в сборной Швеции и обвинениях против Манчестер Сити

Грэм Поттер пошутил о деле «Ман Сити»: «У Швеции почти столько же травмированных, сколько обвинений против них»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер пошутил о количестве травмированных игроков команды перед матчем Лиги наций против Боснии и Герцеговины, сравнив его с числом обвинений в адрес «Манчестер Сити».

«У нас в команде почти столько же травмированных, сколько обвинений против «Манчестер Сити»», — сказал Поттер на предматчевой пресс-конференции.

После этой фразы тренер рассмеялся. Сидевший рядом нападающий сборной Швеции и «Арсенала» Виктор Дьокереш также едва сдержал смех.

Ранее «Манчестер Сити» был признан виновным практически по всем пунктам дела о нарушении финансовых правил Английской премьер-лиги (АПЛ). Конкретное наказание клубу пока не определено.

Независимая комиссия АПЛ признала &laquo;Манчестер Сити&raquo; виновным в&nbsp;нарушении финансовых правил.115 обвинений против «Манчестер Сити». Как работали финансовые схемы и что грозит клубу

Матч Швеция — Босния и Герцеговина пройдет в рамках третьего тура общего этапа Лиги наций.

Поттер работал в АПЛ с 2019 по 2025 год, возглавляя «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм».

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Лига наций УЕФА
Сборная Швеции по футболу
ФК Манчестер Сити
Грэм Поттер
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