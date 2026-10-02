Грэм Поттер пошутил о деле «Ман Сити»: «У Швеции почти столько же травмированных, сколько обвинений против них»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер пошутил о количестве травмированных игроков команды перед матчем Лиги наций против Боснии и Герцеговины, сравнив его с числом обвинений в адрес «Манчестер Сити».

«У нас в команде почти столько же травмированных, сколько обвинений против «Манчестер Сити»», — сказал Поттер на предматчевой пресс-конференции.

После этой фразы тренер рассмеялся. Сидевший рядом нападающий сборной Швеции и «Арсенала» Виктор Дьокереш также едва сдержал смех.

Ранее «Манчестер Сити» был признан виновным практически по всем пунктам дела о нарушении финансовых правил Английской премьер-лиги (АПЛ). Конкретное наказание клубу пока не определено.

Матч Швеция — Босния и Герцеговина пройдет в рамках третьего тура общего этапа Лиги наций.

Поттер работал в АПЛ с 2019 по 2025 год, возглавляя «Брайтон», «Челси» и «Вест Хэм».

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