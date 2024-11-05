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«Убийца гигантов» из «вишневого сада». Колонка Казанского — о самом дерзком клубе АПЛ

Казанский оценил успехи «Борнмута» в АПЛ
Денис Казанский
Колумнист
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Футболист «Борнмута» Антуан Семеньо и Денис Казанский.
Фото Global Look Press
Андони Ираола уже обыграл «Арсенал» и «Сити». Денис Казанский в своей авторской рубрике предсказывает «Борнмуту» статус самой влиятельной команды в чемпионской гонке этого сезона.

Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен однажды доказал, что вишневые косточки могут быть качественными патронами. В лесу, после удачной охоты, у него не осталось ни одного заряда, в кармане была только горсть вишни. Вдруг на него вышел олень изумительной красоты. Барон взял косточки и выстрели оленю в лоб. Тот упал замертво. Но в ту же минуту вскочил и убежал. Через два года они встретились вновь, у оленя между рогами было вишневое дерево. Немецкий барон Мюнхгаузен стал примером того, как в критические минуты можно пользоваться всем, что попадает под руку, лишь бы не упустить добычу. Испанский футбольный тренер Андони Ираола всю свою карьеру вдохновляется этим примером. Без топовых игроков и со скромными финансовыми возможностями он делает свои встречи с футбольными хищниками незабываемыми. Для всех. Вот уже второй год он стреляет в лоб «вишневыми косточками».

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Стадион футбольного клуба «Борнмут» появился в конце XIX века рядом с вишневыми садами своего первого владельца. Так родилось их прозвище — «вишни». Трофеями команда не плодоносила. А почти 20 лет назад «вишневый сад» чуть не пустили «под топор». У клуба были чудовищные финансовые проблемы, ввели внешнее управление, маячило закрытие. Дошло до того, что болельщики скидывались на содержание команды.

В 2010-м изменилось все — в клуб пришел российский бизнесмен Максим Демин. Болельщик московского «Торпедо», Максим Викторович мечтал сделать красивую историю — более чем скромный английский клуб поднять в премьер-лигу. Вместе с Эдди Хау, нынешним тренером «Ньюкасла», они осуществили это в первую пятилетку.

Был и еще один сказочный сюжет. Однажды на предсезонный матч Демин привез в Борнмут... «Реал». С Карло Анчелотти, Криштиану Роналду и всей основой «Королевского клуба». Болельщики не могли поверить и не торопились покупать билеты. Только когда мадридцы приехали в отель и все убедились, что это точно «Реал», а не «второй состав «Ласкового мая», билеты смели за секунды.

Бизнесмен Максим Демин.
Фото соцсети

Два года назад Демин продал все акции «Борнмута» американскому бизнесмену Биллу Фоули.

Именно он привез в теперь уже американский «вишневый сад» испанца.

Выбор Андони Ираолы поддержал тренд на испанских тренеров в Англии: Пеп Гвардиола, Микель Артета, Унаи Эмери, Хулен Лопетеги. Более того, все они, кроме Пепа, из одного маленького баскского региона Гипускоа. С Артетой Ираола так и вовсе играл в одной детской команде в Сан-Себастьяне.

Андони еще в Испании заработал себе репутацию «убийцы гигантов». Клуб второго дивизиона «Мирандес» он довел до полуфинала Кубка Испании. Скромный «Райо Вальекано» вернул в примеру и в первый же сезон дважды обыграл «Барселону», а дома — еще и мадридский «Реал». Восемь игроков стартового состава «Райо», который «снял скальп» с лучшей команды Европы, были как раз из второй лиги.

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На Ираолу поглядывали испанские гранды («Валенсия» и «Вильярреал»), но он решил уехать в «Борнмут». Серия из неудачных матчей (одна победа в 10 матчах) в начале его первого сезона намекала на авантюризм назначения. Команда слишком легко пропускала и не реализовала свои скупые моменты. Разгром от «Сити» 1:6, казалось, может быть приговором. Но владельцы верили в мастерство Ираолы и видели наброски игры «Борнмута». Баск сделал серию из семи побед в восьми матчах. Его «вишни» зацвели.

Тщательная игра без мяча, очень высокая линия обороны, невероятно энергичный прессинг — это рискованный футбол. Он гарантирует эстетику, но не результат. Только синхронность работы, принятые и осознанные общие принципы приводят к положительным играм. На это нужно время. Ираоле его дали.

В свой первый сезон «Борнмут» встал на скромное 12-е место.

В этом году Ираола показал Англии свое главное умение — обыгрывать топов. Две недели назад лондонский «Арсенал» уехал из курортного городка уставшим и ни с чем. Красная карточка защитнику «канониров» Салиба решила многое. Но это детали. 2:0. Ираола обыграл своего школьного товарища Артету. Спустя несколько дней в Бирмингеме он увиделся с баском Эмери. И украл у него победу на 96-й минуте. 1:1. В эти выходные от «вишневых косточек в лоб» пострадал Пеп Гвардиола. Его «Манчестер Сити» никогда в истории не проигрывал «Борнмуту». Более того, команда не знала, что такое поражение, в 32 матчах АПЛ.

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола.
Фото Global Look Press

Ираола историю переписал.

С первой секунды чемпион Англии попал в тяжелую атмосферу кусачего прессинга и агрессивного отбора. Фланги «Борнмута» летали и обеспечили результат. Милош Керкез, который уже в следующем сезоне может оказаться в топ-клубе — потенциал у 20-летнего венгра невероятен, — сделал две результативные передачи, не замечая на своем фланге заслуженного Кайла Уокера. Антуан Семеньо и Эванилсон сделали стильные мячи.

«Ман Сити», как обычно, не паниковал. И едва не закончил матч вничью. Но, как известно, E2 — ход из совсем другой игры. В футболе «едва» никому не интересно.

Гвардиола поражение объясняет усталостью и травмами. Все это следствие страшного графика «Сити», сравнимого с расписанием клуба НБА. «Мы играем по 70 матчей, но в НБА есть четыре месяца каникул, а у нас три недели. Это было в прошлом, позапрошлом и позапозапрошлом сезонах. Отсюда копятся и травмы».

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Но какое дело «Борнмуту»? Смелая и энергичная игра в обороне, надежный вратарь и изобретательная атака заставили чемпиона Англии страдать и проиграть.

Андони Ираола подтверждает свой статус тренера, который знает, как компенсировать отсутствие высокого класса игроков. Он поднимает уровень командного мастерства.

В конце чемпионата он по очереди сыграет с «МЮ», «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Сити». Именно «Борнмут» может стать самой влиятельной командой в чемпионской гонке этого сезона. Ираола к весне станет еще уверенней, а значит, гарантированно кто-то из грандов получит косточками в лоб. Будет больно.

Футбол
ФК Борнмут
Денис Казанский
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
10
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
11
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
12
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
Результаты / календарь
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38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 1 : 0
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 2 : 1
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 1 : 1
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 2 : 1
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 3 : 0
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 1 : 0
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 2
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 4 : 1
3.11 19:30
МЮ – Челси
 1 : 1
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Йоахим Андерсен

Йоахим Андерсен

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 6 1 1
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