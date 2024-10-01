Блеск «шпор», улыбка Постекоглу. Колонка Казанского о «Тоттенхэме»
Целый сезон никто не видел его улыбки. Когда команда крупно и легко выигрывала, когда переворачивала, казалось, упущенные матчи и брала максимум — он не улыбался. Финальный свисток, рукопожатие с соперником, пара хлопков публике, руки в карманы — и в раздевалку. Телевизионные камеры откровенно скучали после любой игры «Тоттенхэма». Главный тренер «шпор» — ноль эмоций.
«У меня большие амбиции в этом футбольном клубе, и пока мы их не достигнем, чего ради улыбаться?» — Анге Постекоглу выдавал свои максимы.
После игры с «МЮ» весь мир увидел довольное лицо главного тренера «Тоттенхэма». Да, предел не достигнут: победа над «Манчестером» равна трем очкам в турнирной таблице. Но манера и качество игры вполне укладываются в классическую плакатную фразу «Верной дорогой идете, товарищи!»
Это статусная победа, она демонстрирует возможности «шпор».
Игра на «Олд Траффорд» была поворотной для обоих тренеров. В случае поражения каждый попадал под дикое давление. Эрик тен Хаг пока так и не дал понять, в какой футбол играет его команда, «Манчестер» показывает постоянство лишь в одном — неуверенности.
Постекоглу, как и тен Хаг до их личной встречи, проиграл два матча, и о стабильности нынешнего сезона речь шла едва ли.
Более того, в Кубке лиги неделю назад «Тоттенхэм» был на грани апоплексического удара. За две минуты до конца основного времени лондонцы проигрывали 0:1 аутсайдеру чемпионшипа «Ковентри», это стало бы третьим поражением подряд.
Все то же владение мячом ради владения, минимум созданных моментов и уныние болельщиков. Похоже, это был худший матч Постекоглу. Но спасли два гола за две минуты в концовке. Вероятно, это стало поворотным моментом сезона. Две уверенные победы над «Брентфордом» (3:1) в чемпионате и «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы вернули настроение «Тоттенхэму». В особенный сезон их главного тренера.
«Я не как правило выигрываю трофеи в свой второй сезон, я всегда выигрываю трофеи в свой второй сезон. Ничего не изменилось. Я не говорю такое, если не уверен», — после поражения от «Арсенала» (0:1) австралиец поставил себе очень высокую планку. Он действительно побеждал в Японии, Австралии и Шотландии, в предыдущих местах работы, как раз на второй год.
В Англии это заявление звучит максимально амбициозно.
«Тоттенхэм» при Постекоглу быстро обрел узнаваемое лицо. Эту команду ни с кем не спутаешь. Высокая, местами даже наивная линия обороны — как отличительная черта «шпор». Но также прессинг на сумасшедшей скорости по всей территории, умные смены мест Кулушевски и Мэддисона, надежность Бентанкура, качество в атаке Сона и подключения вперед центральных защитников (первый гол в ворота «Юнайтед» пришел после сумасшедшего забега ван де Вена со своей половины поля и прострела вдоль ворот соперника). В матче на «Олд Траффорд» «шпоры» показали свой идеальный футбол. Ожидаемые голы (xG) — 4,7. 10 ударов в створ. 62% владения мячом. Никто не удивился бы победе со счетом 5:0, а так всего лишь три безответных. И это без своей главной звезды корейца Сона. «Вот как мы должны играть. Наш сезон начался сегодня», — слова Деяна Кулушевски.
«Тоттенхэм» играет ярко и эмоционально, за командой приятно наблюдать, с ней никогда не будет скучно. Но может ли такой футбол принести титулы и какие?
Уже в сентябре очевидно, что чемпионство в Англии разыграют «Сити» и «Арсенал». В Кубке лиги «Тоттенхэм» в конце октября играет как раз против Пепа, то еще испытание. Есть Кубок Англии и, конечно, Лига Европы. Быть может, самая очевидная из целей «шпор».
Уже несколько десятилетий амбиции «Тоттенхэма» простые — быть в четверке. А значит, играть в Лиге чемпионов. Это маркер успеха любого тренера в клубе. За четверку дают деньги и славу. Но их не поставишь на полку.
Постекоглу намекает, что хочет изменить подход.
«Самое важное — это наш футбол и наше лицо. Попадание в четверку — это не золотой билет Вилли Вонка. Это дает только год в Лиге чемпионов. Да, если мы в ЛЧ, то, значит, хорошо провели предыдущий сезон. Но прогрессирует ли наш футбол? Стали мы лучше или сильнее? Вот что гораздо важнее», — слова главного тренера в прошлом году.
«Тоттенхэм» был пятым. Билет не выиграл.
К Лиге Европы в клубе относились постольку-поскольку. Там всегда мечтали о вечерах вторника и среды. Маурисио Почеттино однажды проделал весь путь до финала Лиги чемпионов в Мадриде. Но минимально проиграл «Ливерпулю», после пенальти Салаха.
В обозримом будущем представить такое путешествие проблематично.
Победная кампания в Лиге Европы выглядит правдоподобнее.
«Тоттенхэм» в этой лиге уже седьмой раз. Был еще один, когда лондонцы вылетели из Лиги чемпионов и довольно быстро скрутились бельгийскому «Генту» (0:1, 2:2).
«Шпоры» всегда выходили из турнира эпично. В последний раз — от загребского «Динамо». 0:3 в Хорватии еще при Жозе Моуринью, которого уволили через несколько игр.
Дальше всех за это время в турнире продвинулся Андре Виллаш-Боаш. Это был боевой четвертьфинал сезона-2012/13. «Тоттенхэм» проиграл «Базелю» Мохамеда Салаха (вот были времена) в серии пенальти... Салах все время мешает «Тоттенхэму» в еврокубках. Спустя пару лет он уже в «Фиорентине» снова выкинет «шпор» из плей-офф. О финале Лиги чемпионов в Мадриде я уже вспоминал.
За это время две английские команды выиграли Лигу Европы («Челси» аж дважды и «МЮ»), не поморщились.
«Тоттенхэму» всегда мешает весенний выбор между погоней за четвертым местом и трофеем. Амбиции и традиции Постекоглу говорят, что в этом сезоне такого может не произойти. Состав, а в особенности игра «шпор» выглядят как претензия на удачный поход в майский Бильбао (именно там состоится финал Лиги Европы).
Постекоглу уже начал улыбаться. На «Олд Траффорд» он и болельщики увидели возможности команды. А значит, и свою цель.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
11
|Борнмут
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|6
|0
|1
|5
|3-12
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 1
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 2
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|3 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1