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Гвардиола — в историческом кризисе. «Сити» впервые при нем проиграл четыре матча подряд

«Ман Сити» уступил «Брайтону» и потерпел четвертое поражение подряд
Артем Белинин
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
Пеп, что с тобой?

«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» 1:2 в рамках 11-го тура АПЛ. Поражение стало четвертым подряд для «горожан» во всех турнирах — такого с ними в эпоху Гвардиолы еще не было. У тренера такая серия тоже впервые.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
09 нояб, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:1
Манчестер Сити

Проиграли нетоповым командам

Кризис «Манчестер Сити» длится уже почти две недели, и за это время клуб обыграли соперники в разных турнирах. 30 октября в Кубке лиги сильнее оказался «Тоттенхэм» (2:1), 2 ноября в АПЛ — «Борнмут» (2:1), 5 ноября «Сити» и вовсе разгромили в Лиге чемпионов. Кстати, постарался будущий визави Гвардиолы по манчестерскому дерби Рубен Аморим — его «Спортинг» прибил «горожан» 4:1. Теперь вот «Брайтон» в АПЛ оказался сильнее — 2:1.

Для «Манчестер Сити» это первая подобная ситуация при Гвардиоле — ранее самая долгая серия поражений длилась три матча. Да и случалось это только один раз — в конце сезона-2017/18. Последний раз «горожане» проигрывали четыре матча подряд в 2006-м — при шейхах такого уже не случалось. Для Пепа опыт тоже новый, но со «звездочкой» — в «Баварии» он проигрывал четыре раза подряд, но в одном из матчей уступил в серии пенальти, так что технически у испанца такая грустная серия — тоже первая в карьере.

Сам Пеп, впрочем, оптимистичен: «Борнмут» заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли. Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность. Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые», — отметил специалист.

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Пора на выход?

Вряд ли речь идет о скором увольнении: «Сити» часто попадает в кризисы именно осенью, но обычно выбирается и включается в чемпионскую гонку. После поражения от «Брайтона» отрыв от идущего первым «Ливерпуля» — 5 очков, но впереди еще целый сезон. Если у команды получится перезагрузиться в ближайшее время, борьба за титул снова получится жаркой.

При этом окончательно вариант с уходом Гвардиолы исключать нельзя. Не так давно издание The Athletic сообщило, что у Пепа и Федерации футбола Бразилии взаимный интерес — испанца хотят пригласить тренировать «селесао», а он не против. Но стороны не торопятся — все это якобы часть большого проекта под чемпионат мира в 2030-м.

Также The Athletic сообщает, что Гвардиола не только никуда не собирается из «Манчестер Сити», но даже наоборот — он планирует продлить свой контракт, который завершается в конце сезона, в связи с судебным делом, открытым в отношении горожан. Таким образом Пеп намерен поддержать дорогой сердцу клуб и не бросать его в трудном положении.

В общем, за Пепа во главе «Сити» пока можно сильно не переживать. А вот за «горожан» в ближайших матчах можно немного и понервничать — результаты действительно так себе, а проблемы (в числе которых — эпидемия травм) не решаются моментально.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очках в 11 турах.

Хосеп Гвардиола
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
5
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
9
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
10
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
19
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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37 тур
38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 2 : 1
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 2 : 0
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
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