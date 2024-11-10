Пеп, что с тобой?

«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» 1:2 в рамках 11-го тура АПЛ. Поражение стало четвертым подряд для «горожан» во всех турнирах — такого с ними в эпоху Гвардиолы еще не было. У тренера такая серия тоже впервые.

Проиграли нетоповым командам

Кризис «Манчестер Сити» длится уже почти две недели, и за это время клуб обыграли соперники в разных турнирах. 30 октября в Кубке лиги сильнее оказался «Тоттенхэм» (2:1), 2 ноября в АПЛ — «Борнмут» (2:1), 5 ноября «Сити» и вовсе разгромили в Лиге чемпионов. Кстати, постарался будущий визави Гвардиолы по манчестерскому дерби Рубен Аморим — его «Спортинг» прибил «горожан» 4:1. Теперь вот «Брайтон» в АПЛ оказался сильнее — 2:1.

Для «Манчестер Сити» это первая подобная ситуация при Гвардиоле — ранее самая долгая серия поражений длилась три матча. Да и случалось это только один раз — в конце сезона-2017/18. Последний раз «горожане» проигрывали четыре матча подряд в 2006-м — при шейхах такого уже не случалось. Для Пепа опыт тоже новый, но со «звездочкой» — в «Баварии» он проигрывал четыре раза подряд, но в одном из матчей уступил в серии пенальти, так что технически у испанца такая грустная серия — тоже первая в карьере.

Сам Пеп, впрочем, оптимистичен: «Борнмут» заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли. Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность. Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые», — отметил специалист.

Пора на выход?

Вряд ли речь идет о скором увольнении: «Сити» часто попадает в кризисы именно осенью, но обычно выбирается и включается в чемпионскую гонку. После поражения от «Брайтона» отрыв от идущего первым «Ливерпуля» — 5 очков, но впереди еще целый сезон. Если у команды получится перезагрузиться в ближайшее время, борьба за титул снова получится жаркой.

При этом окончательно вариант с уходом Гвардиолы исключать нельзя. Не так давно издание The Athletic сообщило, что у Пепа и Федерации футбола Бразилии взаимный интерес — испанца хотят пригласить тренировать «селесао», а он не против. Но стороны не торопятся — все это якобы часть большого проекта под чемпионат мира в 2030-м.

Также The Athletic сообщает, что Гвардиола не только никуда не собирается из «Манчестер Сити», но даже наоборот — он планирует продлить свой контракт, который завершается в конце сезона, в связи с судебным делом, открытым в отношении горожан. Таким образом Пеп намерен поддержать дорогой сердцу клуб и не бросать его в трудном положении.

В общем, за Пепа во главе «Сити» пока можно сильно не переживать. А вот за «горожан» в ближайших матчах можно немного и понервничать — результаты действительно так себе, а проблемы (в числе которых — эпидемия травм) не решаются моментально.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очках в 11 турах.