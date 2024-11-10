Гвардиола — в историческом кризисе. «Сити» впервые при нем проиграл четыре матча подряд
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» 1:2 в рамках 11-го тура АПЛ. Поражение стало четвертым подряд для «горожан» во всех турнирах — такого с ними в эпоху Гвардиолы еще не было. У тренера такая серия тоже впервые.
Проиграли нетоповым командам
Кризис «Манчестер Сити» длится уже почти две недели, и за это время клуб обыграли соперники в разных турнирах. 30 октября в Кубке лиги сильнее оказался «Тоттенхэм» (2:1), 2 ноября в АПЛ — «Борнмут» (2:1), 5 ноября «Сити» и вовсе разгромили в Лиге чемпионов. Кстати, постарался будущий визави Гвардиолы по манчестерскому дерби Рубен Аморим — его «Спортинг» прибил «горожан» 4:1. Теперь вот «Брайтон» в АПЛ оказался сильнее — 2:1.
Для «Манчестер Сити» это первая подобная ситуация при Гвардиоле — ранее самая долгая серия поражений длилась три матча. Да и случалось это только один раз — в конце сезона-2017/18. Последний раз «горожане» проигрывали четыре матча подряд в 2006-м — при шейхах такого уже не случалось. Для Пепа опыт тоже новый, но со «звездочкой» — в «Баварии» он проигрывал четыре раза подряд, но в одном из матчей уступил в серии пенальти, так что технически у испанца такая грустная серия — тоже первая в карьере.
Сам Пеп, впрочем, оптимистичен: «Борнмут» заслуживал победу, но в других матчах мы играли действительно хорошо. Мои аргументы звучат как оправдания, потому что мы проиграли. Если бы мы сыграли действительно плохо, я бы так и сказал, но у меня было другое ощущение, сегодня мы не смогли поддерживать интенсивность. Добро пожаловать, в жизни все когда-то случается впервые», — отметил специалист.
Пора на выход?
Вряд ли речь идет о скором увольнении: «Сити» часто попадает в кризисы именно осенью, но обычно выбирается и включается в чемпионскую гонку. После поражения от «Брайтона» отрыв от идущего первым «Ливерпуля» — 5 очков, но впереди еще целый сезон. Если у команды получится перезагрузиться в ближайшее время, борьба за титул снова получится жаркой.
При этом окончательно вариант с уходом Гвардиолы исключать нельзя. Не так давно издание The Athletic сообщило, что у Пепа и Федерации футбола Бразилии взаимный интерес — испанца хотят пригласить тренировать «селесао», а он не против. Но стороны не торопятся — все это якобы часть большого проекта под чемпионат мира в 2030-м.
Также The Athletic сообщает, что Гвардиола не только никуда не собирается из «Манчестер Сити», но даже наоборот — он планирует продлить свой контракт, который завершается в конце сезона, в связи с судебным делом, открытым в отношении горожан. Таким образом Пеп намерен поддержать дорогой сердцу клуб и не бросать его в трудном положении.
В общем, за Пепа во главе «Сити» пока можно сильно не переживать. А вот за «горожан» в ближайших матчах можно немного и понервничать — результаты действительно так себе, а проблемы (в числе которых — эпидемия травм) не решаются моментально.
На данный момент «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очках в 11 турах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
5
|Челси
|10
|5
|3
|2
|20-12
|18
|
6
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
9
|Тоттенхэм
|10
|5
|1
|4
|22-11
|16
|
10
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
11
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
12
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
13
|МЮ
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
18
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
19
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|9.11
|18:00
|
Брентфорд – Борнмут
|3 : 2
|9.11
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 2
|9.11
|18:00
|
Вест Хэм – Эвертон
|0 : 0
|9.11
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|2 : 0
|9.11
|20:30
|
Брайтон – Ман. Сити
|2 : 1
|9.11
|23:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|2 : 0
|10.11
|17:00
|
МЮ – Лестер
|- : -
|10.11
|17:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|- : -
|10.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Ипсвич
|- : -
|10.11
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2